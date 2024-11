Caduti di Nassiriya: riconoscimenti per meriti a militari EI e CC

La cerimonia è in programma il 12 novembre nella Sede del Consiglio regionale della Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti per meriti a militari dell’Esercito Italiano e dell’Arma dei Carabinieri, in ricordo dei militari e dei civili uccisi nell’attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003.

Si svolgerà martedì 12 novembre 2024 alle ore 10:30 nella Sala ‘Caduti di Nassiriya’ della Sede del Consiglio regionale della Campania, con la partecipazione del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, del Generale di Corpo d’Armata dell’Esercito Italiano Angelo Michele Ristuccia, del Generale di Divisione dell’Arma dei Carabinieri, Canio Giuseppe La Gala.

Come previsto dalla Legge regionale n.29/2003, modificata dalla Legge regionale n. 12/2015, saranno premiati sei militari dell’Arma dei Carabinieri e sei militari dell’Esercito Italiano, scelti tra i più meritevoli per azioni di soccorso e di coraggio compiute con particolare riferimento ad azioni di contrasto alla criminalità, in servizio o fuori servizio, sul territorio regionale.