Cacucci: 3 mln per apparecchiature sanitarie IRCSS Policlinico Milano

Supporto alla cura ed al trattamento con nuovi strumenti

Tre milioni per provvedere al finanziamento degli interventi di nuove apparecchiature per l’IRCSS Policlinico di Milano: questo grazie ad un ordine del giorno, prima firmataria Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Maira Cacucci, per finanziare l’acquisto di apparecchiature volte alla cura ed al trattamento dei pazienti.

Cacucci ha evidenziato: