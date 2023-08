Cacciapaglia in concerto all’Estate Fiesolana 2023

L’esibizione è in programma il 5 settembre al Teatro Romano di Fiesole (FI)

Riceviamo e pubblichiamo.

Una musica che fonde classica e ricerca, tradizione e contemporaneità, un’esperienza percettiva intima e condivisa che culmina nell’ascolto.

Pianista di fama internazionale e autore di culto, Roberto Cacciapaglia sarà in concerto martedì 5 settembre, ore 21:00, al Teatro Romano di Fiesole (FI), nell’ambito dell’Estate Fiesolana.

I biglietti – posti numerati 34,50 e 25,30 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.estatefiesolana.it, su www.ticketone.it tel. 892.101 e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055-210804.

Sarà l’occasione per ascoltare le tracce più significative della sua carriera e alcuni brani di ‘Invisible Rainbows’, il nuovo album che ha debuttato al primo posto in Italia e al terzo posto nella classifica di musica classica Apple Music del Regno Unito.

Spiega l’artista:

L’arcobaleno è il simbolo della trasparenza della purezza della luce che arriva dopo la tempesta e l’oscurità… La grande musica è quella che non ha confini, è spazio in cui si perdono i generi e rimane l’essenza pura.

Un percorso che ha al centro lo sconfinamento oltre i generi e il concetto di ‘distillato’, caro al Maestro sin dagli esordi. Esperienze musicali ed emozionali diverse tra loro, ma unite senza perdere le proprie peculiarità, portando alla luce una zona inesplorata, quel luogo simbolico dove si cela la poesia della musica, che può insegnarci a riscoprire noi stessi e il mondo.

Dagli esordi come pioniere della musica cosmica al trionfo dell’Albero della Vita per Expo 2015, passando per le sperimentazioni elettroniche, la musica classica, i concept album e la collaborazione con la Royal Philarmonic Orchestra, il cammino artistico e umano di Roberto Cacciapaglia è segnato da profonde implicazioni musicali e spirituali.

La scrittura della sua musica si basa su elementi essenziali, l’armonia delle triadi, le ripetizioni melodiche e i cicli che si rifanno alle orbite planetarie e alla struttura degli armonici, gli stessi canoni con cui Pitagora faceva coincidere le leggi dell’Universo.

I suoi concerti non sono creati non solo per l’ascolto, ma per la partecipazione profonda con il pubblico, per vivere un’esperienza intima e condivisa.

I suoni sono il ponte invisibile che connette sia le persone tra loro, sia ognuno di noi con il suo arcobaleno interiore, fatto di mille sfumature percettive ed emotive.

Estate Fiesolana 2023 è organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole. Con il contributo di Comune di Fiesole, Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Ministero della Cultura. In collaborazione con at – autolinee toscane.

Sponsor Dorin, Bibi Graetz, Chianti Banca, Unicoop Firenze e Sammontana.