Ca’ Foscari Short Film Festival a Venezia 81

Nel 2025 si festeggiano i primi 15 anni

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è tenuto presso lo Spazio Regione Veneto dell’Hotel Excelsior al Lido il tradizionale incontro del Ca’ Foscari Short Film Festival all’81a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia.

Alla presentazione hanno partecipato Maria Roberta Novielli – Direttrice Ca’ Foscari Film Festival e Master in Fine Arts in Filmmaking, Giovanni Dell’Olivo – Direttore Generale Fondazione di Venezia, Giovanni Bertin – Vice-direttore Centro Media Immersivi.

Come ha sottolineato la Direttrice Roberta Novielli, il Festival evidenzia sempre di più la sua connotazione internazionale e a testimoniarlo sono le presentazioni che si terranno nel mese di settembre all’estero:

• a Pechino nell’ambito del Beijing Culture Forum dal 18 al 20 settembre con un panel cui è stata invitata a partecipare la Direttrice Roberta Novielli per raccontare l’esperienza di come nasce il festival costruito intorno al cinema di giovani cineasti;

• nell’ambito dell’U22 Youth Film Festival di Barcellona dal 25 al 29 settembre, la prof. Novielli presenterà brevemente lo Short e verrà proiettato uno dei corti vincitori dell’ultima edizione, l’italiano ‘La notte’.

La conferenza stampa è stata l’occasione per presentare anche il programma del Master in Fine Arts in Filmmaking e il nuovo Centro di Media Immersivi, un progetto innovativo in fase di definizione che vede Ca’ Foscari come centro di produzione e di distribuzione nell’ambito dei media immersivi e che opererà nel campo delle arti performative – cinema, teatro, concerti, allestimenti espositivi museali -, combinandoli con la new media art e le sue più recenti declinazioni virtuali.

Roberta Novielli, Direttrice Ca’ Foscari Film Festival:

Il nostro Ca’ Foscari Short Film Festival giunge nel 2025 alla sua quindicesima edizione, un lungo percorso arricchito da un successo crescente e a cui si sono nel tempo legate varie attività collaterali, prestigiose partnership e il centro di formazione cinematografica del Master in Fine Arts in Filmmaking. Con il nuovo Centro di Media Immersivi l’Università Ca’ Foscari potrà ancor più definirsi come sede fondamentale delle varie declinazioni dei media nel panorama italiano.

Giovanni Dell’Olivo – Direttore Generale Fondazione di Venezia:

La Fondazione sostiene lo short come partner, fin dall’inizio, convintamente, perché rappresenta un unicum di produzione culturale nella città di Venezia a suggello e a sostegno della Terza Missione di Ca’ Foscari. Un grazie a Roberta Novielli perché senza di lei tutto questo non sarebbe possibile.

Giovanni Bertin che ne è Vicedirettore ha annunciato che con il Centro Media Immersivi Ca’ Foscari è realmente nel futuro.

Nel corso della conferenza è stata inoltre annunciata la nuova partnership con un altro festival italiano, Religion Today Film Festival.

Hanno portato il loro saluto partner storici del Festival come il Direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino, Domenico De Gaetano e Fondazione Concilio Europeo dell’Arte con Ilaria Ingenito.