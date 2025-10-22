BuyFood Toscana da record: 51 compratori e 650 trattative in 2 giorni

Incontri BtoB tra produttori di eccellenze e buyer da 22 Paesi al Palazzo degli Affari di Firenze

Taglio del nastro stamani per la settima edizione del BuyFood Toscana.

La vetrina internazionale di prodotti made in Tuscany della Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, organizzata da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, che ha aperto oggi al Palazzo degli Affari di Firenze e fino a domani, 23 ottobre, vede confrontarsi compratori stranieri e aziende toscane di prodotti certificati DOP, IGP, Agriqualità, Biologico, Prodotto di Montagna e PAT, selezionate tramite bando regionale.

Non abbandoniamo i prodotti alimentari toscani di qualità, restano nei nostri portafogli, bisogna guardare al mercato in una prospettiva di medio termine e confidare nel superamento dell’attuale crisi provocata dai dazi, non intendiamo cambiare radicalmente la propensione alla distribuzione di beni italiani.

È il refrain, fiducioso e incoraggiante, che circola tra i buyer americani, selezionati nei mesi scorsi da PromoFirenze di Camera di Commercio di Firenze, e che rappresentano – insieme ai canadesi con cinque presenze per ciascun Paese – la pattuglia più nutrita di compratori stranieri.

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha dichiarato:

Questa edizione 2025 di BuyFood Toscana segna un traguardo straordinario per la promozione dei nostri prodotti di qualità sui mercati internazionali. Con 51 buyer provenienti da 22 Paesi e oltre 650 trattative in soli due giorni, l’evento conferma l’appeal globale del gusto made in Tuscany e la forza delle nostre imprese agroalimentari. I buyer americani e internazionali dimostrano che l’eccellenza toscana resta tra le loro priorità, confermando come la qualità, la sostenibilità e l’identità dei nostri prodotti siano elementi vincenti nel mercato globale. Siamo orgogliosi che la Toscana continui a rappresentare un punto di riferimento per i buyer di tutto il mondo.

