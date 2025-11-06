‘Burial of the Bark’ allo spazio Körper

Il danzatore e coreografo Akira Yoshida in scenaa Napoli l’8 novembre

Prosegue al Körper – Centro Nazionale di Produzione della Danza di Napoli la sfilata degli astri nascenti delle arti performative internazionali.

Sabato 8 novembre, alle ore 19:00, il danzatore e coreografo Akira Yoshida porterà in scena ‘Burial of the Bark’: storia di una solitudine, tra smarrimento e ricerca dell’altro.

Eclettico il curriculum di Yoshida, performer che ha mosso i suoi primi passi nella breaking per poi avvicinarsi alla danza e all’arte contemporanea.

La sua formazione lo ha portato dalla Navarra, dove ha vinto la principale borsa di studio artistica, a Salisburgo: qui ha studiato al SEAD, Salzburg Experimental Academy of Dance. Poi, una carriera punteggiata da collaborazioni con compagnie internazionali tra cui Peeping Tom, Lali Aguadé Company e Yoann Bourgeois.

La sua ricerca sul corpo e sulla danza è arrivata fino alle passerelle di Louis Vouitton, nella sfilata di Virgil Abloh, e alla pubblicità, con J.O.T.T. e Polaroid.

Tra collaborazioni e direzioni di workshop internazionali, Yoshida ha sviluppato una poetica personale fatta anche di duetti e assoli. Tra questi ultimi rientra ‘Burial of the Bark’, il racconto di un personaggio che, avendo perso il contatto con la realtà, continua il suo cammino verso il nulla, avanzando senza alcuno scopo se non quello di sentirsi compreso.

‘Burial of the Bark’

Creazione e performance Akira Yoshida

Composizione musicale Dodi Beteille

Assistenza esterna alla drammaturgia Lali Ayguadé & Fruta (Luis Gracía)

Con il sostegno di Centro Coreografico La Faktoria & Casa della Cultura di Etxarri Aranatz

Promotore culturale, distribuzione e contatto Rotativa Performing Arts/rotativa.arts@gmail.com

Körper – Centro nazionale di produzione della danza

Via Vannella Gaetani, 27

80121 Napoli