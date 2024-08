‘Buona la prima’ di Daniele Catini vince Co.Co Co. 2024

Appuntamento per il 31 agosto a Venezia nello spazio allestito da Codacons in occasione del Festival del cinema

Riceviamo e pubblichiamo.

Il vincitore della prima edizione del concorso Co. Co. Co. (Corto, Cortissimo, Codacons) 2024 – dedicato ai videomaker professionisti ed emergenti, cittadini e appassionati di cinema disposti a utilizzare le proprie capacità e la propria fantasia per realizzare brevi video di denuncia sociale – è Daniele Catini, autore del corto ‘Buona la prima’.

La premiazione avverrà il 31 agosto 2024 a Venezia, durante il festival internazionale del Cinema, nello spazio ‘Ridateci i soldi’, allestito dal Codacons e gestito da Gianni Ippoliti, con la partecipazione dell’Avv. Carlo Rienzi.

Alla base del progetto l’idea che dalle problematiche ambientali ai diritti dei consumatori nel mondo digitale, dal caro bollette alle pubblicità ingannevoli dei prodotti alimentari, dai danni alla salute alle truffe online, ogni violazione dei nostri diritti sia purtroppo una storia da raccontare. E che sia possibile farlo tramite cortometraggi, incoraggiando la creatività di ognuno.

La selezione è avvenuta al 50% con i voti online, raccolto nelle scorse settimane sul sito dell’Associazione, e al 50% con i voti di una giuria tecnica presieduta da Gianni Ippoliti, dalla fotografa Tiziana Luxardo e dal giornalista Amedeo Martorelli.

L’Associazione ringrazia i partecipanti e ricorda che tutti i cortometraggi saranno proiettati nel corso di una serata esclusiva presso Spazio Tiziano a Roma.