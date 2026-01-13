Buon compleanno Zia Tita

Il 16 gennaio compio 84 anni. Capirai la notizia! Mentre il mondo va a fuoco, quale importanza può avere, il mio compleanno.

Ma dato che sono l’unica ottuagenaria di famiglia attualmente a concorrere per i 100 anni, i nipoti sono in subbuglio.

Per i miei 80 tondi tondi, mia nipote Lara ha composto una foto di tutti i nipoti dai 18 anni in giù, stampata a fuoco su una vestaglia di pile blu che indosserò solo quando faranno meno trenta gradi al Polo Nord, e che ho piegato perfettamente nel cassetto, in maniera tale da trovarmi la foto in bella mostra appena apro.

Al supermercato, l’altro giorno, l’ho vista adocchiare cuscini giganti e cercare di distrarmi con le sue gemelle diciannovenni, mentre parlottava con il commesso del negozio di fotografia.

Non credo reggerò a mobiletti formato famiglia con facce di parenti, stampate a cassetti alternati. Non voglio essere fraintesa.

Amo i miei nipoti e le foto da sfogliare nell’album vanno più che bene, vada anche per i messaggi del telefonino, pieni di loro faccioni che mettono allegria, ma sono appunto una ottantenne che non tollera i poster neomelodici di nipotame che, per fortuna, ancora ricordo bene anche senza promemoria stampati su piatti e tazzoni.

Mi è passato per la testa anche di ideare un piano con la figlia della portiera, sperando di poter essere ospitata in segreto a casa loro, ma conoscendo la ragazza farebbe subito comunella con i miei nipoti, col rischio di allargare la festa al resto del condominio.

Partire? E deluderli tutti? Non me lo perdonerei.

Anche parlare con Lara e tentare di convincerla e fare un po’ meno dell’evento dell’anno.

Ma mi ricordo ancora quando le rivelai che, dagli indizi raccolti nella settimana che annunciavano la megafesta, sempre allo scopo di non vanificare i suoi sforzi, l’evento completo non poteva farsi, perché una delle ragazze tornava dall’Africa solo la settimana successiva. Il risultato fu un doppio festeggiamento.

Lo so, sembro una di quelle vecchie ingrate che meriterebbero di starsene nell’oblio del loro appartamento, in compagnia solo dell’uccello, costretto dalla gabbia a rimanere, e, probabilmente, lo sono.

– Pronto, zia Tita? – Gino caro, come stai? Ci vogliamo andare a fare un giretto in Volvo questa settimana?

Gino è l’autista, oramai caro amico, che mi accompagna nelle gite fuori porta, che mi concedo.

– Macché… ti sto chiamando proprio per dirti che alla tua festa non posso venire! Ho mia suocera in ospedale con questa polmonite virale! Mannaggia a miseria!!

Nooo! Lara ha chiamato pure Gino. Non ho speranze.

Che sia guerra allora!

– Signora… ma siamo sicure della taglia?

La figlia della portiera guarda scettica il top lustrini blu che, sopravvissuto come me al Novecento, pende troppo dalla spalla sinistra. Ma non è colpa del top. Io ho proprio una spalla più giù di un’altra.

Quando il mio corpo ha scoperto che la simmetria non era la conditio sine qua non, per la sopravvivenza, ha cominciato a decidere arbitrariamente quali parti tenersi in un verso, e quali dirigere, assolutamente a caso, in un altro.

Sono ridicola. Me ne rendo conto e queste ragazze gentili, commessa e figlia della portiera, sono piuttosto dispiaciute per me. Ma a me questa faccia super rugosa, con l’occhio incastonato in borse di pelle cadente, mi fa più ridere che orrore. E adoro il blu ed i lustrini, e per i miei nuovi 84 anni li voglio!

A volte mi prendo la faccia tra le mani e tiro fortissimo verso la nuca. Mi tendo tanto la pelle e la versione che viene fuori non è affatto una Tita giovane, quanto piuttosto una Tita stupita e quasi cinese, che non può articolare nemmeno una parola intera.

Adesso le piume… blu. Per la pettinatura un fermaglio che tenga le piume diritte su di un solo lato. Anche la torta, multistrato, blu. Panna e fragole e, per i nipoti più piccoli, gelato Puffo, blu.

Cinzia dell’1C non può mancare e nemmeno il fratello Mattia, fisarmonicista, che allieta i nostri ferragosto. Invitando lei, sono costretta a invitare pure Martina, il gatto e Titinella il cane con Margherita e Attilio, e invito anche Annallisa del 2B, sebbene lasciata da Attilio, proprio per tornare con Margherita… perché io da sempre, anche quando coppie di amici si lasciano tra loro, non allontano mai uno della coppia. Decidessero da loro, chi non deve venire alla mia festa.

Antonella dell’ultimo piano, mi ha detto subito che lei non viene, perché si rompe i coglioni. E me lo ha detto serenamente, anche se non pare abbia la sindrome di Tourette.

Promette di essere una grande serata. Forse riesce a tornare anche Marco, il figlio di Gilda del 3C, che era trattenuto in Venezuela, e se nei prossimi giorni Putin firma la pace, ritornano anche le badanti ucraine del colonnello. Una coppia di lesbiche che manca da quando sono tornate a trovare i genitori in patria.

Ho invitato chiaramente anche Giannuzzi, il mio amico antiquario di Sorrento e Giosy, la mia amica avvocato.

Ho in mente di fare la festa che fa Audrey Hepburn nei panni di Holly Golightly, in Colazione da Tiffany. Ho ritrovato persino il bocchino da cui far pendere la sigaretta che non fumerò.

Mi manca come il pane il vicino cinese, ma data la proverbiale pervicacia di quel popolo, non dispero di poterne avere uno prima dei tre giorni che mancano al mio compleanno.

Mi hanno appena consegnato, in anticipo, da Amazon un paravento/separé da interni con su stampati i miei nipoti a figura intera, uno per anta. Il mio amore folle per Lara comincia a vacillare… Suonano alla porta.

– Linda!!! Ma che ci fai qui??? – Eh Titaaaaa!!!

Abbracci, lacrime e baci.

Linda, la cugina americana, non la vedevo da dieci anni.

– Scusa sono in anticipo

Mi dice con tutti gli accenti sbagliati perché è nata a Brucculino, vale a dire Brooklin, dai fratelli di nostro nonno. in aereo avrà dovuto prendere il doppio posto, da quanto è grossa, ma probabilmente sugli aerei americani sono abituati.

– Ma figurati! Che bello vederti.

Lara le ha preso il volo qualche giorno prima, quindi starà da me una settimana almeno. E allora come si fa a non amarla quella matta di mia nipote Lara.

E così, a tradimento, forse perché già dalle feste avevo un po’ il pianto facile, che lentamente mi scivolano le lacrime sulle guance. Ma sono lacrime di gioia. Perché sono ancora qua, a fare 84 anni, e sono obbligata a credere alla vita e alle persone che attraversano un oceano per abbracciare parenti, con cui non sono cresciuti. E offro il parrucchiere e il manicure a questa specie di gigantessa americana, rossa, sessantenne, vestita già di blu puffo.

Mancano ancora tre giorni alla mia festa.

Tre giorni di preparativi, il condominio ferve nell’attesa. Tre giorni che ho intenzioni di godermi, felice di aver ingaggiato una lotta con la voglia di niente che mi piglia sempre più spesso.

Felice di aver deciso di contrastarmi, per vivere. Felice di questa attesa che è già festa. Di avere persone amiche e parenti che mi vogliono bene, felice di aver potuto restituire ad Amazon il separé con le figure stampate dei miei nipoti, e di aver potuto avere al suo posto una fascia elettrica riscaldante per la schiena.