‘Bunker sulle nuvole’ al Piccolo Teatro San Paolo

In scena a Roma il 5 e 6 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo il grande successo del debutto al Teatro Anfitrione di Roma, Andrea De Rosa torna in scena, il 5 e 6 dicembre, ore 21:00, al Piccolo Teatro San Paolo di Roma con la commedia romantica ‘Bunker sulle nuvole’.

Sul palco con lui, Ermanno De Biagi, reduce dal successo teatrale di ‘Pole Dance’ di Sargis Galstyan’ e de ‘Il Grande Vuoto’ di Fabiana Iacozzilli, e Chiara Mastalli, recentemente protagonista della fiction targata Canale 5, ‘Anima gemella’ per la regia di Francesco Miccichè.

La storica coppia di ‘Notte Prima degli Esami’ si riunisce a teatro, dunque, dopo quasi diciotto anni, per dare vita a una storia che mescola arte, ironia, sentimenti e vita.

All’ultimo piano di un grattacielo vive un artista in pensione, di nome Bunker. Un giorno scrive una poesia e la ricopia su vari fogli, li trasforma in tanti piccoli aeroplanini che lancia fuori dalla finestra. Dopo qualche giorno un ragazzo va a fargli visita perché ne ha trovato uno e fa amicizia con lui.

Tempo dopo bussa alla sua porta una ragazza, anche lei incuriosita per lo stesso motivo e parlandoci, si rende conto che conosce il ragazzo di pochi giorni prima e forse ha un conto in sospeso con lui.

A questo punto, l’artista decide che i suoi due nuovi amici saranno i protagonisti del suo quadro. Ha solo bisogno che si incontrino e si mettano in posa uno di fronte all’altro. Ma questo potrebbe essere un problema…

Il ‘Bunker sulle nuvole’ è un luogo che sta al riparo dal mondo e al di sopra del caos della città, come una sorta di anticamera fra terra e cielo, razionalità e fantasia, vita e morte.

‘Bunker’ è anche il nome dell’artista che ci vive dentro. Abbandonato dal mondo e da sua moglie, continua a scrivere e dipingere, semplicemente per non morire. Lo fa per “esigenza”, ma anche per ‘spirito di servizio’.

Forse è l’ultimo ‘Don Chisciotte’ rimasto, perché, malgrado tutto, crede ancora nella magia curativa dell’arte ed è convinto che il suo disordine interno, trasformato in poesia e raffigurato sulla tela di un quadro, potrà cicatrizzare le ferite e il rancore di due ragazzi che non si parlano e con cui sente fin da subito un’affinità.

Come una canzone di Pierangelo Bertoli, che dice:

Riempirò i bicchieri del mio vino. Non so com’è, però vi invito a berlo

anche Bunker non sa com’è e soprattutto cosa accadrà…ma sa che qualcosa si è mosso, sia per lui che per i due ragazzi…

Andrea De Rosa, inoltre, dal 23 novembre è nelle sale cinematografiche con ‘Good vibes’, opera prima di Janet De Nardis.

Piccolo Teatro San Paolo

Roma

Per info e prenotazioni:

fuoriorario86@gmail.com