Bulbarelli su Piano Lombardia interventi educazione sanitaria e zoofila

Oggi in Commissione III, presieduta dal presidente Patrizia Baffi, si è votato il parere relativamente al ‘Piano regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2025/2027’, che prevede risorse complessive pari ad € 1.261.000, da erogare alle singole AA.TT.SS, relatrice il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paola Bulbarelli.

Paola Bulbarelli, Consigliere regionale, FDI, e relatrice del provvedimento nel corso della III Commissione Sanità, ha sostenuto:

Nel nuovo Piano, che in continuità con il precedente prevede tre caposaldi: prevenzione del randagismo, contenimento ed educazione sanitaria, ho voluto porre un accento su come gli animali da compagnia possano contribuire al benessere psicofisico degli anziani.

Per questo, con riferimento al cambiamento demografico che sta spingendo la maggior parte dei Paesi europei e occidentali a favorire politiche di invecchiamento attivo, ho ritenuto opportuno proporre di aggiungere la possibilità di effettuare attività di comunicazione/informazione per favorire l’affidamento degli animali d’affezione alle persone anziane, in quanto la vicinanza di un animale domestico e l’interazione quotidiana possono migliorarne il benessere anche mentale, rappresentando uno stimolo per uscire, fare movimento e favorire le relazioni sociali.

Tra i fini principali del ‘Piano regionale’ vi sono azioni che mirano a garantire la salute pubblica dei cittadini ed a educare per una corretta relazione uomo – animale, promuovendo un’etica del rispetto verso gli animali; incrementare le iscrizioni nell’Anagrafe degli Animali d’Affezione, SINAC; ridurre gli abbandoni, i maltrattamenti e più in generale il mal governo; garantire la presenza sul territorio di strutture sanitarie.

I contenuti del Piano si articolano in due ambiti principali: le linee di indirizzo che serviranno ai Dipartimenti veterinari territoriali per redigere i piani locali e gli interventi della Regione Lombardia negli ambiti propri di educazione sanitaria zoofila, controllo demografico e prevenzione del randagismo.

In particolare, gli interventi di educazione saranno concentrati in ambito scolastico con l’aggiornamento del progetto ‘Amici di Zampa’ e con i portatori di interesse per elevare il livello di consapevolezza su cosa significa essere proprietari degli animali, volontari o ai responsabili delle colonie feline.

Per la prevenzione del randagismo rimangono strategici il mantenimento e aggiornamento dell’anagrafe animale, nonché il miglioramento delle strutture. Nel passato ha funzionato molto bene la microchippatura dei cani, che ha consentito di identificare e restituire ai proprietari molti dei cani accalappiati con relativa diminuzione dei cani da affidare, ora allo stesso modo bisogna lavorare anche sui gatti.

Molto apprezzabile l’attenzione che sarà riservata ai cani impegnativi, il cosiddetto fenomeno dei molossoidi, che stanno saturando la disponibilità di posti presso le strutture di ricovero regionale.