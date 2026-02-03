‘Buio’ torna al Teatro Parioli Costanzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo il successo della passata stagione, torna in scena al Teatro Parioli Costanzo di Roma dal 5 all’8 febbraio 2026 lo spettacolo ‘Buio’, testo scritto e diretto da Filippo Gentile.

Protagonista Ernesto Lama, con Savina Scaramuzzino, Andrea Corallo e Giulia Bornacin.

Cosa resta di noi quando i ricordi iniziano a svanire? Mario, un uomo che ha vissuto nell’ombra dell’egocentrismo, si ritrova a fare i conti con la perdita di memoria. In un ultimo slancio di lucidità, registra su una cassetta la storia della sua vita, nella speranza di ricordare chi è stato e, forse, di diventare una persona migliore.

Note

Buio è uno spettacolo che nasce da due necessità: una intrinseca di ogni artista e una puramente personale. La prima è la necessità comunicativa, o più semplicemente la “presunzione” di avere qualcosa da dire e la spocchia che quel qualcosa sia anche interessante per qualcuno.

La seconda è una necessità che a me piace chiamare “educativa” quella cioè di lasciare un messaggio al pubblico.

Questo spettacolo parla di malattia, parla di conflitti e parla di lutto, ma giuro che è una commedia.

Mario è un uomo cinico, solo per scelta, che combatte con i suoi rimorsi usando come arma l’ironia; ma sfortunatamente viene colpito da una demenza precoce e decide di registrare, prima di degenerare, la sua vita attraverso i ricordi, creando così un secondo protagonista nell’intreccio narrativo. Risentendo la sua vita Mario, che si ritrova ad essere una “tabula rasa” decide di cambiare chi lui sia partendo da ciò che è stato.

Marco, il fratello minore, è quasi l’opposto di Mario, pragmatico, serio ed estremamente verticale si ritrova a dover crescere una figlia da solo dopo che ha perso sia la moglie che un figlio.

La malattia del fratello lo porta a prenderlo in casa con lui, questo porta entrambi a combattere la malattia con lo scherzo rintracciando i loro rapporti a partire dall’ironia che li contraddistingue. fino a quando non è costretto a prendere una decisione quasi drastica.

Elisa, la figlia di Marco, è una ragazza tormentato dal lutto in eterno contrasto col padre. Si sente in gabbia in un rapporto genitore figlia in cui è stata costretta dagli eventi, senza una madre e senza un fratello incapace di tessere rapporti per paura di poter perdere anche loro. Si ritrova a 21 anni a fare da balia allo zio che cerca di sdebitarsi con lei mandandole forte messaggio.

È un testo che parla di memoria. La memoria come maestra, i ricordi che definisco chi siamo, anche quando quei ricordi vorremmo ignorarli.

Filippo Gentile