Bufala Fest in piazza Municipio a Napoli fino all’8 settembre 2024

È in corso l’ottava edizione per il Bufala Fest, la fiera gastronomica dedicata ai cibi della filiera bufalina, che si svolge in piazza Municipio; terminerà domenica 8 settembre.

In programma degustazioni, vendita di prodotti, incontri e dibattiti con esperti e addetti del settore alimentare. Nell’arena del gusto ogni sera sono previste tre dimostrazioni di cucina con un gruppo di cuochi, chef, pasticcieri e panificatori.

Le parole tematiche di questa edizione sono «diversità» e «inclusione», che suggeriscono di aprire lo sguardo anche su ingredienti e pratiche culinarie poco diffusi alle nostre latitudini.

Organizzato dall’associazione ‘Giardino delle idee’ e da ‘Crea eventi’, in collaborazione col Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP e con la sede campana della Confederazione Italiana Agricoltori, il Bufala Fest ha fra gli altri il patrocinio del Comune di Napoli.

Per chi arriva da fuori città è attiva una convenzione con ANM e col parcheggio Brin.