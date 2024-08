Bufala Fest: dispositivo circolazione piazza Municipio a Napoli

In vigore dal 26 agosto al 12 settembre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione dell’evento ‘Bufala Fest’ dal 26 agosto al 12 settembre è istituito il divieto di transito veicolare in piazza Municipio, nella strada immediatamente limitrofa al Maschio Angioino,, di collegamento tra piazza Municipio e via Acton.

Tutte le info sul sito del Comune:

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/52141.

Per raggiungere il luogo della manifestazione, in programma a Napoli dal

4 all’8 settembre 2024 in Piazza Municipio, ANM metterà a disposizione un servizio combinato Parcheggio + Tram con corsa diretta Brin / piazza Municipio, dalle ore 18:30 alle 00:30, a un prezzo complessivo di 5 euro, valido fino a 4 persone.

Informazioni su Park & Go sul sito di ANM Napoli: https://ow.ly/Mz6c50T4Nrx

Ordinanza