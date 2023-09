‘Bufala Fest 2023’, Lopa: ‘Attrattore economico, sociale e turistico’

Riceviamo e pubblichiamo.

Rosario Lopa, Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo APS, è intervenuto in merito al ‘Bufala Fest 2023’ in programma in piazza Municipio a Napoli, dal 7 all’11 settembre.

Ha dichiarato:

Cinque giorni all’insegna del gusto, dell’arte e della cultura, a Napoli, nella bellissima piazza Municipio, oggetto di un recente e suggestivo restyling urbano, a pochi passi dai principali luoghi di interesse della città, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne.

Questo e molto altro ancora sarà ‘Bufala Fest’, la kermesse enogastronomica, giunta alla VII edizione, che, dal 7 all’11 settembre 2023, offrirà al grande pubblico stand di food, che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina, carni di bufalo, pizze dei grandi maestri campani, dolci e gelati con ricotta di bufala.

Questo e molto altro ancora sarà possibile trovare in un suggestivo ‘Salotto del Gusto’ che sarà allestito a piazza Municipio.

In occasione di ‘Bufala Fest’, piazza Municipio, oggetto di un suggestivo restyling urbanistico, si trasforma in una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche della Campania, che si integrano con la filiera bufalina.

Una vera e propria Arena del Gusta ospiterà gli Show Cooking di Chef Stellati che interagiranno con il pubblico presente all’evento.

‘Bufala Fest 2023’ prevede un ampio cartellone con iniziative dedicate alle famiglie, gli show cooking dei grandi chef nell’Arena del Gusto e diversi talk tematici dedicati alle AgrifoodTech nell’area Il Giardino delle Idee con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.

Nel villaggio troverete anche un pianoforte a disposizione di tutti coloro che vorranno allietare i presenti mettendo in mostra tutta la propria abilità musicale.

Il divertimento è assicurato dalla presenza di artisti di strada, che non vedono l’ora di far divertire i vostri bambini. Forte del successo della scorsa edizione, anche quest’anno si rinnova la partnership con la Scuola di Cucina ‘Dolce & Salato che, sotto la guida esperta di due autorevoli chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del ‘Bufala Village’.

Valorizzare un territorio come la Campania, valore inestimabile per l’economia, l’agricoltura, l’ambiente, la salute e la qualità della vita, è fondamentale.

In questo quadro l’evento ‘Bufala Fest’ rappresenta sicuramente un momento di confronto, conoscenza e promozione della filiera bufalina come attrattore, non solo economico ma anche sociale e turistico.

Un plauso a Rea, Sorrentino e La Croce per crederci, organizzando un evento in un momento di sostanziale crisi economica sanitaria e dei venti di guerra ad est, e per la sensibilità avuta nel posticiparlo e modificare il cartellone con spettacoli con più sobri, in occasione delle celebrazioni funebri del giovane Giovanbattista Cutolo.