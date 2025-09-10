Bucci ringrazia Questore Massucci per l’attenzione al litorale romano

Riceviamo e pubblichiamo.

La sicurezza del nostro territorio rappresenta una priorità fondamentale e le azioni intraprese dimostrano un impegno reale e tangibile, in un territorio che presenta criticità note e che ha bisogno di legalità.

Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento al Questore di Roma Roberto Massucci per l’attenzione concreta e costante che sta riservando al litorale romano.

È quanto dichiara Francesco Bucci, Dirigente di Forza Italia Roma.

L’esponente azzurro continua:

Con il recente cambio alla guida del Commissariato lidense rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Dirigente, dott. Alessandro Mennini, certo che saprà proseguire con determinazione nell’opera di rafforzamento della presenza dello Stato sul territorio.

Allo stesso tempo, sento il dovere di ringraziare la dott.ssa Maria Sironi per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il suo incarico, che hanno contribuito in maniera significativa alla tutela della legalità sul litorale e al Vicedirigente del Commissariato, dott. Fabrizio Petrucci, per la dedizione e la serietà con cui ha portato avanti il suo ruolo in un momento particolarmente delicato per il nostro territorio.

L’arrivo di 5 nuovi ispettori e 25 agenti rappresenta un segnale forte e concreto che darà respiro al lavoro degli operatori della Polizia di Stato, permettendo una presenza più capillare e incisiva.

A ciò si aggiunge il pool della Squadra mobile che affiancherà la giudiziaria di Ostia, rafforzando la capacità investigativa e la lotta alla criminalità organizzata.