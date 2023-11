BTO, IA e impatto sul turismo tema centrale dell’edizione 2023

Presentazione programma a Palazzo Strozzi Sacrati

In che modo l’Intelligenza artificiale modificherà esperienza dei viaggiatori e organizzazione dei servizi turistici, tenuto conto del ruolo centrale che il fattore umano continuerà ad avere in questo scenario?

È la domanda alla quale proverà a dare una risposta la prossima edizione, la numero 15, di BTO – Be Travel Onlife che quest’anno esplorerà il tema SAPIENS – Humans meet AI.

L’evento di Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, organizzato da Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, si terrà i prossimi 22 e 23 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze. Oggi la presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati.

Il programma di BTO, uno degli eventi più importanti a livello nazionale sulle connessioni tra turismo e tecnologia, prevede oltre 100 eventi che coinvolgeranno alcuni tra i maggiori esperti del settore, suddivisi in quattro aree: Destination, Digital Strategy, Food &Wine Tourism e Hospitality.

Ha commentato il Presidente Eugenio Giani:

Come ogni anno ci aspettiamo molto da BTO. Ci aspettiamo soprattutto di conoscere le ultime tendenze e innovazioni che collegano il mondo del turismo a quello della digitalizzazione di servizi e strumenti. Il tema centrale di questa edizione, e delle sue ricadute sul modo di scegliere da parte dei viaggiatori, si profila molto interessante. Il programma 2023 comprende relatori provenienti da ogni parte del mondo, personaggi autorevoli che rendono l’evento uno dei più importanti, non soltanto a livello nazionale. Come sempre saremo molto attenti a tutto ciò che BTO è in grado di generare, in termini di conoscenze, ma soprattutto di strumenti immediatamente utilizzabili da operatori ed aziende, per permettere alla Toscana di restare competitiva in un mercato in costante e quotidiana evoluzione.

Ha aggiunto l’Assessore a economia e turismo Leonardo Marras:

La sola partecipazione di oltre 40 relatori internazionali qualifica BTO come una delle manifestazioni più importanti, e non solo d’Italia. Una agorà sulle tendenze del turismo. Già dai panel si possono ricavare informazioni e strumenti pratici molto utili per restare al passo con le tendenze in atto. Quest’anno la discussione verterà sul tema dell’Intelligenza artificiale e del suo incontro con l’uomo. In un contesto come il turismo la digitalizzazione è pervasiva interessando aziende di qualsiasi dimensione, tutte ‘costrette’ ad attrezzarsi per venire incontro a cambiamenti radicali. Per loro un momento importante per cogliere tutte le opportunità che possono derivarne.

Ha detto Francesco Tapinassi, Direttore di Toscana Promozione Turistica e Direttore Scientifico di BTO: