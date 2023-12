Bruno Bavota in concerto nella Chiesa di Santa Caterina da Siena

Appuntamento a Napoli il 28 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Ultimo appuntamento del 2023 di Frequenze inaudite, stagione concertistica della Fondazione Pietà de’ Turchini, che saluta l’anno con un concerto extra nella Chiesa di Santa Caterina da Siena a Napoli: giovedì 28 dicembre ore 20:30, Bruno Bavota – musicista noto al grande pubblico anche per aver composto alcuni brani che accompagnano le immagini di The New Pope e The Young Pope di Sorrentino e tra i musicisti più amati dell’area modern classical – si esibirà in una performance live electronics con pianoforte e chitarra acustica, creando un magico dialogo tra i suoi strumenti.

Info e prenotazioni al numero 0817611221 o sul sito turchini.it.

Costo del biglietto intero 15 euro, acquistabili al botteghino o sul sito TicketOnLine – Azzurro Service.

Con ben 60 milioni di streaming su tutte le piattaforme e due brani inseriti come colonne sonore nelle pellicole di Paolo Sorrentino, ‘The Young Pope’ e ‘The New Pope’, Bruno Bavota è compositore e polistrumentista abile nel coniugare l’intellettuale e l’emotivo in composizioni intense e profondamente emozionanti.

Armato di una pletora di pedali e processori per effetti esterni, Bavota manipola manualmente le sue composizioni in tempo reale mentre si esibisce, spesso a mani nude in una battaglia di costruzione contro ostruzione, distorcendo e disturbando gli arrangiamenti e le melodie tradizionali alla ricerca di una risonanza più distinta.

Il risultato è un genuino senso di tensione e di slancio in avanti che rende il suo lavoro straordinariamente toccante.