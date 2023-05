Brucellosi. Palumbo UGL Caserta: ‘A rischio 4000 posti di lavoro’

Riceviamo e pubblichiamo.

È quanto ha dichiarato questa mattina, 24 maggio, il Segretario provinciale della UGL Caserta Ferdinando Palumbo attraverso una nota inoltrata agli organi di stampa.

Ha concluso il sindacalista:

Persuasi che la problematica fosse di quasi esclusiva pertinenza del territorio di Caserta, nel maggio 2022 avevamo proposto al Prefetto la convocazione di un tavolo istituzionale provinciale, aperto alla partecipazione di tutte le parti sociali di Terra di lavoro, ciò che non potevamo mettere in conto è che ad una prima convocazione, dalla Regione avrebbero risposto picche.

L’altro giorno, in sede ministeriale, è finalmente emersa e con chiarezza la volontà della stragrande maggioranza degli attori politici e sociali coinvolti, quella di marciare compatti verso una soluzione di una problematica seria, senza subire imposizioni ed in discontinuità con ciò che sinora è stato messo in campo e non ha funzionato.

Al tavolo ho ribadito la necessità di agire con rapidità e ricordato come i numeri monstre di filiera ed indotto rendano questa vertenza tra le prime, se non la prima del paese.

Durante la discussione è finalmente emerso il dato che abbiamo sempre evidenziato, ovvero che, a voler essere prudenti, la DOP assicura sostentamento o parte del proprio sostentamento a 4000 soggetti della provincia.

Per quanto mi riguarda chi non lo comprende o non è interessato alle sorti delle provincia oppure è in cattiva fede.