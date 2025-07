Bronzo per l’azzurro Schenk in Coppa del Mondo Lead

5 velocisti tricolore nella finale di Coppa del Mondo Speed

Un fantastico bronzo per Filip Schenk, al suo primo podio in Coppa del Mondo!

Nella giornata trionfale di Sinner a Wimbledon un altro altoatesino pressoché suo coetaneo, anche lui garbato, umile e concreto, guadagna una meritatissima medaglia, che premia la sua tecnica, la sua perseveranza e il costante impegno nella specialità cosiddetta ‘di difficoltà’ dell’arrampicata sportiva.

Nella finale della quarta tappa di World Cup Lead a Chamonix ha gareggiato in modo impeccabile, raggiungendo il movimento 43+. L’unico fra gli 8 finalisti in grado di superarlo, conquistando il top, è stato il campionissimo giapponese Sorato Anraku.

È arrivato alla stessa presa di Schenk anche lo spagnolo Alberto Ginès López, che ha conquistato l’argento in virtù del migliore piazzamento in semifinale. Grande orgoglio e grande soddisfazione per questo podio di Filip, che raggiunge il settimo posto nella classifica assoluta di Coppa.

Il circuito prevede ancora due tappe, una a Madrid, 18 – 19 luglio, e l’ultima a Koper, 5 – 6 settembre, dove si auspica che Schenk possa scalare ulteriori posizioni nel ranking.

Inoltre, questa medaglia fa ben sperare in vista dei Mondiali che si svolgeranno a Seul, dal 21 al 28 settembre. Non va poi dimenticato che alle prossime Olimpiadi la Lead avrà una medaglia dedicata e la Nazionale FASI sta dimostrando di avere vari talenti che possono aspirare a far parte dell’ambitissima competizione di Los Angeles 2028.

Nelle qualifiche sono stati 4 gli azzurri che hanno guadagnato un posto nella top 24 della semifinale: Laura Rogora con un eccellente 2° posto, con un top e la presa 47+ dopo l’americana Annie Sanders, Giovanni Placci con un ottimo 9° posto, Schenk con la 20a piazza, Stefano Ghisolfi con la 24a.

In semifinale Schenk ha realizzato un’eccezionale prova, scalando fino alla presa 37+, come il giapponese Anraku, 2° in classifica, l’altro nipponico Omata, 3°, e lo statunitense Duffy, 4°, che lo hanno preceduto per via del miglior piazzamento in qualifica, e ha guadagnato la 5a posizione.

Stefano Ghisolfi ha realizzato un’ottima prova raggiungendo la presa 36+, come il giapponese Yoshida, il coreano Lee e il tedesco Flohé, che lo hanno preceduto per via del miglior piazzamento in qualifica, ed è rimasto pertanto posizionato all’11° posto, mancando di poco l’accesso alla finale.

Giovanni Placci, come il giapponese Suzuki, il cinese Pan e lo spagnolo Peinado Franganillo, non è riuscito a raggiungere la presa 27 e si è piazzato al 22° posto.

Si è posto al comando Alberto Ginés Lopez, che ha raggiunto la presa 39.

La semifinale femminile ha visto il dominio della statunitense Sanders, unica a raggiungere il top, seguita dalla britannica McNeice, 43+, e dalla coreana Seo, 42.

La nostra Laura Rogora purtroppo non ha superato la presa 34+ e si è piazzata in 9a posizione, non riuscendo ad agganciare la finale di un soffio.

Nella competizione di Coppa del Mondo Speed 5 azzurri hanno conquistato la fase finale. Nelle qualifiche femminili hanno ottenuto il pass Giulia Randi al 13° posto e Beatrice Colli al 14°, con una differenza di millesimi l’una dall’altra su un crono fermato a 7,03”.

Nella gara maschile 3 atleti sono rientrati nella top 16: Matteo Zurloni, che si è piazzato al 12° posto, fermando il crono a 5.08”, Gian Luca Zodda, che ha aggiunto qualche millesimo allo stesso 5.08” e si è posizionato al 13° posto, Ludovico Fossali, che ha agguantato la 16a posizione col tempo di 5.09”.

Nella fase finale Zurloni ha superato agli ottavi l’indonesiano Katibin, fermando il crono a 5,24”. Ai quarti ha commesso un errore ed è stato superato dal rivale, lo statunitense Hammer. Ha terminato la sua gara in 8a posizione, mantenendo il 9° posto nel ranking generale.

Agli ottavi Fossali ha realizzato un ottimo 5,13”, che però non è bastato contro il 5,10” del cinese Long, e ha concluso la competizione in 16° piazza. Zodda è stato superato da Hammer e si è piazzato al 13° posto.

Si è aggiudicato la vittoria il recordman Watson, col miglior tempo di gara: 4,65”, argento per il kazako Khaibullin, 4,87”, e bronzo per Hammer, 4,96”.

Nella gara femminile agli ottavi Giulia Randi ha commesso un errore ed è stata superata dalla cinese Zhou, terminando al 13° posto. Beatrice Colli è stata superata dalla statunitense Hunt e ha chiuso in 14a posizione.

La vittoria è andata alla campionessa polacca Miroslaw, che ha realizzato il miglior tempo di gara: 6,19”, argento all’indonesiana Kusuma Dewi e bronzo alla Hunt.

La prossima e conclusiva tappa di Coppa del Mondo Speed si disputerà il 12 – 13 settembre a Guiyang, poco prima dell’attesissimo appuntamento dei Mondiali.

Per visionare i risultati: https://ifsc.results.info/event/1414/