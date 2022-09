Bright-Night 2022, grande festa della ricerca in 10 città toscane

Sono oltre 200 gli eventi di questa edizione della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori

Una grande festa per entrare nell’affascinante mondo della scienza e incontrare chi ha fatto della ricerca scientifica il proprio lavoro quotidiano: è la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori.

La manifestazione, nata per impulso della Commissione UE con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica, si svolge il prossimo 30 settembre anche in Toscana, con il nome Bright-Night.

Il programma della manifestazione è stato presentato oggi, 12 settembre, nel corso di una conferenza stampa.

Circa 1.000 ricercatrici e ricercatori saranno nelle piazze di 10 città della nostra regione e animeranno oltre 200 eventi o iniziative: laboratori, dimostrazioni, esperimenti, visite guidate e passeggiate scientifiche coinvolgeranno i cittadini in un percorso avvincente dentro le varie dimensioni della ricerca.

Per Bright-Night si mobilita tutto il mondo della ricerca in Toscana: la squadra dei promotori riunisce gli Atenei – Università di Firenze, Pisa, Siena, Siena Stranieri, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Scuola Normale Superiore e Scuola IMT Alti Studi Lucca – e un’ampia rete di Enti di ricerca – fra cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFN, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV, l’European Gravitational Observatory, EGO, l’Istituto Nazionale di Astrofisica- Osservatorio Astrofisico di Arcetri, INAF – OAA, – con il sostegno della Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.

Le attività di Bright-Night si svolgeranno ad Arezzo, Cascina, Castelnuovo Berardenga, Firenze, Grosseto, Lucca, Pisa, Prato, San Giovanni Valdarno, Siena.

Alcuni esempi del ricchissimo programma.

A Firenze, dopo una settimana di pre-eventi, le attività si concentrano in piazza SS. Annunziata, in cui saranno allestiti stand, area ragazzi e arena incontri. In serata un talk, condotto da Massimo Cirri di Rai Radio2, su ‘Le sfide della ricerca’ a cui partecipano ricercatrici e ricercatori con ospiti come Piero Pelù e Larissa Iapichino.

A Pisa saranno allestite cinque coloratissime ‘Piazze della Ricerca’, ognuna dedicata a un argomento specifico. I bambini che completeranno la visita delle cinque Piazze, otterranno il ‘Passaporto della Ricerca’ e un gadget.

Il pubblico potrà inoltre partecipare alle ‘Passeggiate con la scienza’ e prendere parte alle numerose attività proposte in sede nei dipartimenti, laboratori, musei e biblioteche. A Siena i gruppi di ricerca accoglieranno il pubblico con numerose attività nelle sedi universitarie e nelle piazze della città. In programma l’appuntamento con Franco Malerba, il primo astronauta italiano, che parlerà di ‘New Space Economy’.

In programma anche concerti e appuntamenti musicali. Anche a Lucca sono in programma eventi per tutte le età sui temi della cybersicurezza, neuroscienze, arte, scienza del gioco, intelligenza artificiale, economia, filosofia, informatica e ingegneria.

Novità di quest’anno lo ‘Speakers’ corner – risposte in breve a grandi domande’ in cui ricercatrici e ricercatori della Scuola IMT si cimenteranno nel rispondere ‘scientificamente’, ma semplicemente a quesiti assai impegnativi. In tutto in un clima festoso e amichevole.

La Notte delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana è un progetto finanziato dal programma Horizon-Msca-Citizens-2022 della Commissione Europea, nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie. Il nome scelto per il progetto in Toscana unisce alla parola notte l’acronimo ‘Brilliant Researchers Impact on Growth Health and Trust in research’ – ‘I ricercatori di talento hanno un impatto sulla crescita, la salute e la fiducia nella ricerca’: un messaggio di fiducia nell’impegno di tantissime ricercatrici e ricercatori indirizzato al grande pubblico.

Sul sito www.bright-night.it è disponibile il programma dettagliato di tutte le iniziative, che sono sostenute da UNICOOP Firenze.