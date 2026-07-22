Bridge the Gap 2026: White Paper per persone con tumore del sangue

Una metodologia innovativa che pone a confronto specialisti, territorio e associazioni di pazienti. Il documento finale sarà presentato a Roma il 1° ottobre al Blood Cancer Summit

Riceviamo e pubblichiamo.

Cinque Regioni coinvolte, otto categorie di stakeholder a confronto e un obiettivo comune: superare la frammentazione dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali e costruire, partendo dall’esperienza diretta di chi è coinvolto, proposte concrete per migliorare la presa in carico delle persone con tumore del sangue.

È il percorso di Bridge the Gap 2026, Progetto promosso da ISHEO, società di ricerca e consulenza per l’avanzamento degli outcome sanitari, in collaborazione con La Lampada di Aladino ETS. Grazie a una metodologia innovativa che pone a confronto le esperienze dei professionisti sanitari, della medicina territoriale e delle associazioni dei pazienti, sarà realizzato un White Paper nazionale, che sarà presentato a Roma il 1° ottobre in occasione della II Edizione del Blood Cancer Summit.

Il Progetto è un’evoluzione rispetto alle precedenti edizioni: non si limita, infatti, a raccogliere opinioni, ma adotta una metodologia di stakeholder elicitation vignette-based, un approccio qualitativo che utilizza “scenari” clinici dettagliati e ipotetici per stimolare il confronto tra i diversi professionisti coinvolti nella presa in carico del paziente.

Grazie a queste “vignette” emergono bisogni, criticità organizzative, barriere all’accesso e possibili soluzioni che sono successivamente esaminate con tecniche di analisi qualitativa e clusterizzazione tematica.

Ogni stakeholder, dal medico ematologo al nutrizionista, dall’infermiere al chinesiologo, potrà parlare di gap e soluzioni possibili per migliorare la presa in carico nello specifico territorio regionale.

Davide Integlia, CEO di ISHEO, dichiara:

Con Bridge the Gap abbiamo scelto di cambiare prospettiva. Non ci limitiamo a fotografare i problemi del sistema, ma mettiamo attorno allo stesso tavolo tutti gli attori coinvolti nel percorso di cura, affinché ogni punto di vista contribuisca a costruire soluzioni condivise viste principalmente come ponti (bridge) di collegamento. La metodologia delle vignette ci permette di partire da situazioni concrete e facilmente identificabili per tutti gli interlocutori, e far emergere necessità e opportunità di miglioramento che spesso sfuggono. L’obiettivo finale è trasformare queste evidenze in raccomandazioni utili per rendere i percorsi assistenziali più equi, integrati e vicini ai bisogni delle persone con tumore del sangue.

Gli incontri, realizzati nelle scorse settimane in Lombardia, Lazio, Umbria e Sicilia, e che si concluderanno a settembre in Puglia, hanno coinvolto ematologi, medici di medicina generale, infermieri, farmacisti ospedalieri, nutrizionisti clinici, psico-oncologi, professionisti dell’esercizio fisico adattato e rappresentanti delle associazioni dei pazienti.

Una pluralità di competenze che consente di leggere il percorso assistenziale nella sua interezza, superando la tradizionale visione centrata sul singolo setting di cura, e che ha evidenziato alcune priorità comuni tra le quali: migliorare il percorso terapeutico, la tempestività dei test, l’accesso alle nuove opportunità terapeutiche anche attraverso l’identificazione dei punti chiave dei percorsi regionali e la relativa documentazione necessaria a supporto, rafforzare il collegamento tra ospedale e territorio, valorizzare il ruolo del case manager, consolidare l’approccio multidisciplinare e garantire un accesso più uniforme a servizi quali supporto nutrizionale, assistenza psicologica, esercizio fisico strutturato, palliazione (soprattutto precoce), informazione e formazione. In altre parole, alla vera presa in carico “globale” del paziente.

Tutti i contributi raccolti durante gli incontri regionali, insieme ai risultati della survey multistakeholder, confluiranno in un White Paper nazionale, validato dal Comitato Scientifico del Progetto, che rappresenterà una fotografia aggiornata delle principali lacune dell’assistenza ematologica in Italia e delle possibili strategie per superarle.

Il documento sarà consegnato ai rappresentanti delle istituzioni, ai decisori del Servizio Sanitario Nazionale, ai clinici e alle associazioni il prossimo 1° ottobre, in occasione della seconda edizione del Blood Cancer Summit, momento conclusivo del percorso.