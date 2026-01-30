Brand New York. Il racconto della Grande Mela nello speciale di iNrg

Il numero speciale sarà presentato agli Open Day dell’ISIS Majorana Fascitelli di Isernia il 31 gennaio e il 7 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

iNrg, acronimo di I’m Energy, è il giornale scolastico dell’ISIS Majorana Fascitelli di Isernia: uno spazio di racconto, riflessione e creatività, dove le esperienze vissute diventano parole, immagini e memoria condivisa.

A seguito del viaggio studio a New York della scorsa estate, è nato questo numero speciale in versione flipbook digitale, frutto di un progetto editoriale che ha voluto trasformare appunti di viaggio, fotografie ed emozioni di un’esperienza straordinaria in un prodotto destinato a restare nel tempo.

Il giornale contiene il racconto day-by-day di quindici giorni indimenticabili trascorsi negli Stati Uniti, presso la Manhattan University, da 50 studentesse e studenti della nostra scuola, accompagnati da tre docenti.

Il flipbook, sfogliabile al seguente link

https://flipbookpdf.net/web/site/6a957ee5a96ec96f6bbd9e06aacf403d08aa8264202601.pdf.html propone articoli, riflessioni e immagini che non si limitano a descrivere i luoghi visitati, ma restituiscono il senso più profondo del viaggio: lo stupore, la scoperta, la crescita personale e collettiva.

Tra grattacieli, musei, traghetti, passi infiniti e prime volte, prende forma uno sguardo attento e consapevole sul mondo.

Non è un semplice resoconto, ma una raccolta di storie vissute e raccontate con parole autentiche. Perché ogni viaggio non finisce al ritorno: continua nel modo in cui lo si ricorda, lo si condivide e lo si porta con sé.

Questo racconto è anche vostro.

Il numero speciale sarà presentato ai genitori e agli alunni in occasione degli Open Day della scuola che si terranno sabato 31 gennaio allo Scientifico e sabato 7 febbraio al Classico.