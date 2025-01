Brahms, Mendelssohn e Schumann a Napoli con il Trio Jean Paul

L’ensemble tedesco apre, il 16 gennaio al Teatro Sannazaro, la programmazione 2025 della Scarlatti

Riceviamo e pubblichiamo.

I ‘trii’ di Brahms, Mendelssohn e Schumann eseguiti in concerto dal Trio Jean Paul inaugurano, giovedì 16 gennaio, ore 20:30, al Teatro Sannazaro, la seconda parte della stagione musicale dell’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis.

L’ensemble tedesco, fondato nel 1991 e composto da Ulf Schneide, violino, Martin Löhr, violoncello, e Eckart Heiligers pianoforte, presenta a Napoli un programma musicale che propone l’ascolto del ‘Trio n.2 in do maggiore op.87’ di Johannes Brahms, del ‘Trio n. 3 in sol minore op.110’ di Robert Schumann ed infine del ‘Trio n.1 in re minore op.49’ di Felix Mendelssohn.

Il Trio Jean Paul, tra le formazioni più importanti e titolate nell’esecuzione del repertorio romantico, completa con questa serata il percorso pluriennale dedicato ai tre grandi compositori tedeschi, realizzato a Napoli su commissione dell’Associazione Scarlatti.

Gioia del suono, curiosità passionale, chiarezza delicata, senso poetico del dialogo strumentale

sono solo alcune delle definizioni ascritte a questo ensemble dalla critica internazionale, puntualmente documentate dalle svariate recensioni relative ai loro concerti, alla Wiener Konzerthaus, ad esempio, o alla Berliner Philharmonie, alla Wigmore Hall di Londra, alla Tonhalle di Zurigo, o riferite alle partecipazioni a prestigiosi concorsi internazionali, come nel caso di quelli, vinti, di Osaka e di Melbourne.

Tommaso Rossi, Direttore artistico dell’Associazione Scarlatti, sottolinea:

Il programma della serata al Sannazaro di Napoli chiude un progetto sviluppato in tre anni di programmazione, ideato e commissionato per realizzare a Napoli l’esecuzione integrale dei ‘trii’ di Mendelssohn, Schumann e Brahms. Questo nuovo ed ultimo concerto propone ulteriori ascolti scelti da questa singolare produzione musicale che, nella pregevole ricchezza inventiva e nella densità di scrittura di ogni singolo brano, rende esplicita la forte relazione artistica intercorsa, in aggiunta a quella umana testimoniata dalle cronache del tempo, tra questi eccelsi compositori tedeschi del diciannovesimo secolo.

Il prestigioso ensemble d’Oltralpe, acclamato a Napoli nelle passate stagioni per le esecuzioni dei ‘trii’ di Schumann, in fa maggiore op. 80 e in re minore op. 63, di Mendelssohn, n. 2 in do minore op. 66, e di Brahms, ‘in do minore, op. 101’ e ‘in si maggiore op. 8’, porta a compimento la prima parte di un ampio progetto, di valorizzazione e diffusione della produzione musicale romantica del XIX secolo, avviato dall’Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli.

Biglietti: da euro 25 a euro 12.

Informazioni: www.associazionescarlatti.it