Braganti nuovo Direttore generale di ESTAR

Prenderà servizio lunedì 27 febbraio Massimo Braganti, il nuovo Direttore generale di ESTAR l’ente di supporto tecnico amministrativo regionale.

Braganti ha ricoperto fino ad oggi il ruolo di direttore generale della ASL di Perugia ed è stato Direttore della sanità della Regione Umbria e della ASL di Udine.

Afferma il Presidente Giani:

È con grande piacere che faccio gli auguri di buon lavoro al nuovo Direttore di ESTAR di cui voglio ricordare l’importante curriculum e i numerosi ruoli ricoperti nell’ambito della sanità pubblica.

Ma voglio anche sottolineare che Braganti ha già lavorato in Toscana come direttore della società della salute del Mugello, come direttore amministrativo del Meyer e che è stato alla guida di ESTAV Centro, ente con funzioni analoghe a quelle di ESTAR per l’area vasta della Toscana centrale, prima che le funzioni di acquisto per la sanità venissero centralizzate a livello regionale.

Il suo incarico ad ESTAR è dunque per lui un ritorno a casa. Sono sicuro che, anche per questo, potrà dare il meglio in questo nuovo importante incarico.