Bradisismo Napoli, presto contributi per edifici inagibili e sgomberati

Dal 1° settembre e fino al 31 dicembre è possibile richiedere un contributo economico per riparare gli edifici residenziali che risultano inagibili e sgomberati a causa delle scosse di bradisismo del 13 e del 15 marzo.

Inoltre, se sono soddisfatti i requisiti, il contributo può essere erogato anche nel caso in cui i lavori per eliminare il pericolo siano in corso oppure già completati al momento della richiesta.

La domanda può essere presentata dal proprietario di ciascun appartamento, da un eventuale usufruttuario, oppure dall’inquilino se viene delegato; mentre per le parti comuni degli edifici, come le scale e i muri portanti, può procedere l’amministratore di condominio.

Alla domanda va associata la procedura edilizia per i lavori, presentata da un tecnico abilitato.

Per richiedere i contributi sono necessari alcuni requisiti minimi:

1) l’appartamento è l’abitazione principale, abituale e continuativa del nucleo familiare sgomberato;

2) il provvedimento di sgombero è stato emesso entro l’8 maggio 2025 oppure la verifica di agibilità è stata chiesta entro l’8 maggio;

3) l’appartamento non è abusivo e non contiene abusi edilizi.

La procedura completa e tutte le informazioni utili per le richieste di contributo sono disponibili all’indirizzo:

www.comune.napoli.it/contributo-bradisismo/

Le domande di contributo vanno presentate via internet sulla piattaforma all’indirizzo:

rimborsobradisismo.comune.napoli.it/

allegando tutta la documentazione prevista.

Il 31 agosto scade invece il termine per chiedere al Comune un sopralluogo gratuito sugli edifici privati residenziali per valutarne la vulnerabilità sismica. Ad oggi sono pervenute 512 domande.

Alle persone sgomberate a causa delle scosse del 13 e del 15 marzo il Comune può pagare un contributo economico a sostegno della sistemazione autonoma. Finora sono state 231 le richieste approvate e liquidate.