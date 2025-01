‘Boxing Valentine’ al Teatro Nuovo

In scena il 16 gennaio a Napoli nell’ambito di ‘Open Dance 2025’

Riceviamo e pubblichiamo.

Giovedì 16 gennaio, alle ore 21:00, al Teatro Nuovo di Napoli, via Montecalvario, 16, nell’ambito di ‘Open Dance 2025’, la seconda edizione della rassegna dedicata alla danza d’autore, andrà in scena ‘Boxing Valentine’ di Emma Cianchi.

‘Boxing Valentine’ è un thriller psicologico che trova spunto dal film ‘Boxing Helena’ di Jennifer Chambers Lynch e che affronta in maniera cruda e talvolta surreale il tema della violenza di genere senza i consueti luoghi comuni legati alla sessualità.

Ambientato in uno spazio angusto e buio e con l’ausilio dell’audio in modalità immersiva, lo spettatore viene accompagnato nel racconto di un rapporto insano, malato, ossessivo, tra un uomo e una donna, dove la componente femminile, inglobata a suo malgrado, e per sua stessa accettazione, nel recinto di questo rapporto, riesce ad accettare tutto anche l’inimmaginabile.

La potenza fuorviante dei comportamenti umani, talvolta incomprensibili, riesce a catturare emozioni contrastanti e a proporre una tematica forte, con il semplice e meraviglioso supporto dei corpi e delle illusioni sceniche.

Con Valentina Schisa e Antonio Nicastro

e con Gioele Barrella

Regia coreografia installazione Emma Cianchi

Ambiente Sonoro Dario Casillo

Costumi Dario Biancullo

Luci Enrico Giordano

Ph Arsenico