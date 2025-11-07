‘Boxeur’ al Teatro Civico 14

In scena a Casagiove (CE) l’8 novembre

Sabato 8 novembre, alle ore 20:00, va in scena in data unica al Teatro Civico 14 di Casagiove (CE), ‘Boxeur’, spettacolo scritto e diretto da Maura Pettorruso, con Stefano Pietro Detassis.

La pièce, che ha già raccolto importanti riconoscimenti – semifinalista al Premio Dante Cappelletti 2023, vincitore della circuitazione regionale 2024, Premio ‘RETABLO’ e Special Consideration ‘Dundee Fringe’ al Milano Fringe OFF Festival 2024 – è una produzione PequodCompagnia e TeatroE.

‘Boxeur’ è una narrazione potente e intima che mette in dialogo due figure straordinarie: Eugenio Smit Lorenzoni e Victor Young Perez.

Sul palco, un unico attore dà voce e corpo a entrambi i pugili, costruendo un racconto che unisce la forza fisica dello sport alla delicatezza della memoria.

I biglietti sono disponibili online su www.teatrocivico14.it al costo di €15, intero, e €12, ridotto: under 30, over 65 e convenzioni.

‘Boxeur’ intreccia le vite e le battaglie interiori di due pugili, Eugenio Smit Lorenzoni e Victor Young Perez, figure emblematiche di resistenza e speranza. Attraverso un’unica voce in scena, lo spettacolo racconta come la boxe possa trasformarsi da semplice disciplina sportiva a spazio di liberazione e solidarietà.

Eugenio, protagonista contemporaneo, si avvicina al ring in cerca di risposte, spinto dalla necessità di canalizzare la propria rabbia e il proprio disagio. Quello che scopre, però, è ben più di una disciplina fatta di colpi e sudore: è una comunità, un luogo dove la competizione si trasforma in solidarietà e la fatica diventa catarsi.

Al tempo stesso, la vicenda di Victor Young Perez, campione di origine ebraica deportato nei campi di concentramento nazisti, emerge come un commovente inno alla sopravvivenza e alla dignità.

La narrazione si muove tra presente e memoria, costruendo un ponte emotivo tra le lotte personali e le grandi ingiustizie collettive. La boxe diventa linguaggio poetico e universale, capace di raccontare la condizione umana attraverso la lotta, la caduta e la rinascita.

Al centro di ‘Boxeur’ vi è la boxe come metafora universale della vita e della resistenza. Ogni colpo, ogni respiro, ogni round diventa simbolo delle sfide quotidiane che l’uomo affronta per affermare la propria dignità e libertà.

Nella danza del ring, dove la forza si mescola alla fragilità, il corpo diventa linguaggio e la lotta si trasforma in un canto di giustizia sociale.

Lo spettacolo è un’esperienza emotiva e civile, un invito a non arrendersi, a rialzarsi dopo ogni caduta, a credere che la forza più grande – dentro e fuori dal ring – sia quella di continuare a combattere per ciò in cui si crede.