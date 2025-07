Borsellino, Rocca: ‘Non disperdere inestimabile patrimonio di valori’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Nel 33° anniversario della strage di via D’Amelio, il nostro pensiero va a Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta – Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina – uccisi in un vile e brutale attentato che ha segnato per sempre la storia della Repubblica.

Abbiamo il dovere di non disperdere l’inestimabile patrimonio di valori lasciato da servitori dello Stato straordinari come Paolo Borsellino e di tramandarlo alle nuove generazioni: il rispetto delle regole, il rifiuto intransigente del compromesso, la ricerca della verità.

Per onorare il suo esempio, dobbiamo stare tutti e tutte dalla stessa parte. Dalla parte della legalità, della trasparenza, della responsabilità.

Perché il contrasto alla mafia riguarda tutta la collettività, senza esclusioni. E l’indifferenza e il disinteresse non sono mai atteggiamenti neutrali, ma alimentano la sua forza e ne favoriscono la pervasività.