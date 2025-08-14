Borgonzoni: Trend in crescita per campagna MiC ‘Cinema Revolution’

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Sottosegretario di Stato Lucia Borgonzoni dichiara:

Continua il trend positivo di Cinema Revolution, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, che prevede biglietti a prezzo ridotto, 3,50 €, per film Italiani ed europei durante l’estate.

Esattamente a due mesi dalla partenza estiva registriamo un totale di: 7.3milioni di euro 1.1 milioni di biglietti venduti. +5,6% incassi e +4,3% presenze rispetto al 2024, +22,9% incassi e +20,9% presenze rispetto al 2023.

Nei film di ‘Cinema Revolution’, gli italiani sono il 54,5%.

La campagna non è solo promozione, ma rappresenta la volontà di fare conoscere alle nuove generazioni la bellezza di un film visto in sala e la volontà di fare sopravvivere questi luoghi come aggregatori sociali e culturali di una comunità.