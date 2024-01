Borgonzoni sulla Giornata Mondiale Cinema Italiano

Riceviamo e pubblichiamo.

Concentrare ogni sforzo possibile per promuovere azioni e misure realmente in grado di imprimere sempre nuovo slancio alla crescita dell’industria cinematografica e dell’audiovisivo italiana: è la direzione seguita dalle politiche del Ministero dedicate al settore, linea guida che ha orientato l’attività finora promossa e che ispira gli ambiziosi piani di sviluppo della filiera a cui stiamo lavorando.

Il nostro cinema vanta infatti un’illustre storia, ma come dimostrano anche i successi conquistati di recente abbiamo tutte le carte in regola per un futuro altrettanto importante.

Giocheremo le migliori mosse con l’obiettivo di valorizzare in Italia e all’estero prodotti e talenti – di ieri e di oggi – e promuovere l’industria della settima arte così da metterla ancora di più al centro della cultura e dell’economia del Paese.