Borgonzoni: ‘Per Strategia Fotografia 2023 selezionati 24 progetti’

Riceviamo e pubblichiamo.

Anche questa terza edizione si caratterizza per l’alto livello qualitativo dei progetti, a conferma della bontà delle politiche a cui stiamo lavorando per promuovere i talenti e le eccellenze italiane nel campo della fotografia e anche per incrementare sempre più il patrimonio pubblico di fotografia contemporanea.

Ci impegneremo nella prossima edizione ad implementare ulteriormente i fondi così da poter valorizzare il maggior numero di progettualità.