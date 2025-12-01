Borgonzoni incontra a Seul Yoo Hyun-seok, Presidente di KOCCA

Un’importante occasione per approfondire le opportunità di collaborazione nei settori della cinematografia, della televisione e dei contenuti digitali
Il Sottosegretario Borgonzoni ha incontrato oggi a Seul Yoo Hyun-seok, Presidente di KOCCA – Korea Creative Content Agency, l’agenzia coreana per lo sviluppo dei contenuti creativi.
L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per approfondire le opportunità di collaborazione tra Italia e Corea del Sud nei settori della cinematografia, della televisione e dei contenuti digitali.
Durante il colloquio, le due delegazioni hanno esplorato nuove strategie di cooperazione e condiviso idee per iniziative congiunte, volte a valorizzare il talento creativo e a favorire lo scambio culturale tra i due Paesi.
È stato inoltre concordato di rinsaldare il dialogo con un nuovo incontro in occasione del Festival della Fiction, che si terrà a Rimini e Riccione il prossimo luglio, per consolidare le partnership e definire progetti concreti di collaborazione internazionale.
Il Sottosegretario Borgonzoni ha ribadito:
L’incontro di oggi rappresenta un passo significativo per rafforzare il legame culturale e creativo tra Italia e Corea del Sud.
I contenuti culturali non sono soltanto strumenti di narrazione, ma leve strategiche per l’innovazione, lo sviluppo economico e la collaborazione internazionale.
Puntiamo a costruire una partnership solida, in cui il talento dei nostri professionisti possa incontrare quello dei colleghi coreani, generando progetti condivisi capaci di valorizzare le eccellenze dei nostri Paesi e aprire nuove opportunità nel panorama globale dei contenuti creativi.
Il Presidente di Cinecittà, Antonio Saccone, dichiara:
L’incontro con un’agenzia come la KOCCA, Korea Creative Content Agency, fa efficace parte dell’intelaiatura diplomatico-culturale di questa missione in Corea.
La KOCCA è un soggetto centrale dell’ecosistema produttivo dell’industria coreana, occupandosi di audiovisivo a 360 gradi, dalla produzione e distribuzione al mercato estero, fino a territori come il videogame, l’animazione, i nuovi contenuti digitali.
Cinecittà nella sua funzione di internazionalizzazione del nostro cinema non può che trarre beneficio da questo dialogo, per disegnare i rapporti coproduttivi del futuro. E avvicinare la produzione italiana a nuove frontiere non solo geografiche, ma narrative e creative.