Borgonzoni incontra a Seul Yoo Hyun-seok, Presidente di KOCCA

Un’importante occasione per approfondire le opportunità di collaborazione nei settori della cinematografia, della televisione e dei contenuti digitali

Il Sottosegretario Borgonzoni ha incontrato oggi a Seul Yoo Hyun-seok, Presidente di KOCCA – Korea Creative Content Agency, l’agenzia coreana per lo sviluppo dei contenuti creativi.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per approfondire le opportunità di collaborazione tra Italia e Corea del Sud nei settori della cinematografia, della televisione e dei contenuti digitali.

Durante il colloquio, le due delegazioni hanno esplorato nuove strategie di cooperazione e condiviso idee per iniziative congiunte, volte a valorizzare il talento creativo e a favorire lo scambio culturale tra i due Paesi.

È stato inoltre concordato di rinsaldare il dialogo con un nuovo incontro in occasione del Festival della Fiction, che si terrà a Rimini e Riccione il prossimo luglio, per consolidare le partnership e definire progetti concreti di collaborazione internazionale.

Il Sottosegretario Borgonzoni ha ribadito:

L’incontro di oggi rappresenta un passo significativo per rafforzare il legame culturale e creativo tra Italia e Corea del Sud. I contenuti culturali non sono soltanto strumenti di narrazione, ma leve strategiche per l’innovazione, lo sviluppo economico e la collaborazione internazionale. Puntiamo a costruire una partnership solida, in cui il talento dei nostri professionisti possa incontrare quello dei colleghi coreani, generando progetti condivisi capaci di valorizzare le eccellenze dei nostri Paesi e aprire nuove opportunità nel panorama globale dei contenuti creativi.

Il Presidente di Cinecittà, Antonio Saccone, dichiara: