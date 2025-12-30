Borgonzoni: Il 2025 conferma solidità mercato cinematografico italiano

Riceviamo e pubblichiamo.

I dati del cinema in sala nel 2025 confermano come il mercato italiano sia stabile dal 2024, sia in termini di incassi sia di presenze, su livelli coerenti con quelli dell’ultimo biennio.

Un risultato che assume un valore ancora più significativo se confrontato con le forti difficoltà che stanno attraversando i principali mercati europei e internazionali, e che dimostra la tenuta strutturale del nostro sistema cinematografico.

Determinante il mese di dicembre, trainato dal grande successo del film con Checco Zalone, che ha registrato un incremento delle presenze del +23% rispetto al 2024 e del +53% rispetto al 2023, segnando il miglior dicembre dall’inizio delle rilevazioni.

A rafforzare ulteriormente questo quadro contribuisce il cinema di produzione italiana, che nel 2025 raggiunge una quota del 33% delle presenze, in crescita rispetto all’anno precedente, confermando il rapporto sempre più forte tra il pubblico e il prodotto nazionale.