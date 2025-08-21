Borgonzoni: Episodio censura algoritmo Meta ‘David’ di Jago assurdo

Riceviamo e pubblichiamo.

È inaccettabile che un’opera come ‘La David’ – frutto di talento e ricerca – venga oscurata da un algoritmo non in grado di comprendere quando si trova davanti a un’opera d’arte e da persone non adeguatamente formate.

Un episodio che è l’ennesima dimostrazione dei limiti di piattaforme che, incapaci di distinguere la pornografia dall’arte, finiscono per colpire i nostri artisti e il nostro patrimonio culturale.

Una sensazione di sconcerto, quella che si prova, ad assistere alla censura consumata in campo digitale a danno di un talento di fama internazionale e delle opere che sono il risultato della sua creatività.

Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni commenta la notizia delle limitazioni imposte da Meta ai profili dell’artista Jago.

La Senatrice prosegue:

Non è la prima volta che assistiamo a episodi simili. L’arte ha sempre rappresentato il corpo umano ed è assurdo che un algoritmo diventi il censore del nostro secolo. È un paradosso che rischia da un lato di impoverire il dibattito culturale e dall’altro di penalizzare chi crea.

Credo che i grandi colossi digitali debbano aprire un confronto serio con le istituzioni culturali, perché l’arte non può essere giudicata al pari di un’immagine pornografica.

Ritengo sia necessaria una seria riflessione a garantire maggiori tutele ad artisti e opere d’arte.