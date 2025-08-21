Borgonzoni: Episodio censura algoritmo Meta ‘David’ di Jago assurdo

Il Sottosegretario: ‘Necessaria una seria riflessione a garantire maggiori tutele ad artisti e opere d’arte’
Davanti a quanto accaduto all’artista e scultore Jago si resta ancora una volta senza parole.
Una sensazione di sconcerto, quella che si prova, ad assistere alla censura consumata in campo digitale a danno di un talento di fama internazionale e delle opere che sono il risultato della sua creatività.
Un episodio che è l’ennesima dimostrazione dei limiti di piattaforme che, incapaci di distinguere la pornografia dall’arte, finiscono per colpire i nostri artisti e il nostro patrimonio culturale.
È inaccettabile che un’opera come ‘La David’ – frutto di talento e ricerca – venga oscurata da un algoritmo non in grado di comprendere quando si trova davanti a un’opera d’arte e da persone non adeguatamente formate.
Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni commenta la notizia delle limitazioni imposte da Meta ai profili dell’artista Jago.
La Senatrice prosegue:
Non è la prima volta che assistiamo a episodi simili. L’arte ha sempre rappresentato il corpo umano ed è assurdo che un algoritmo diventi il censore del nostro secolo. È un paradosso che rischia da un lato di impoverire il dibattito culturale e dall’altro di penalizzare chi crea.
Credo che i grandi colossi digitali debbano aprire un confronto serio con le istituzioni culturali, perché l’arte non può essere giudicata al pari di un’immagine pornografica.
Ritengo sia necessaria una seria riflessione a garantire maggiori tutele ad artisti e opere d’arte.