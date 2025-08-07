Borgonzoni: Bando da 68 mln piano straordinario potenziamento cinema

Riceviamo e pubblichiamo.

Prosegue la strategia del MiC, dal prossimo 19 settembre si potranno presentare le domande per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali.

I 68 milioni per le annualità 2024/2025 sono finalizzati a riattivare le sale chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per quelle dichiarate di interesse culturale; a realizzare nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l’esercizio cinematografico; a trasformare le sale o multisale esistenti in ambito cittadino con l’aumento dei numeri degli schermi; ad adeguare strutturalmente e tecnologicamente le sale e rinnovandone gli impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari realizzate da piccole e medie imprese si esercizio cinematografico e pubbliche amministrazioni.