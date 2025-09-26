Borgonzoni: 1,5 mln al Museo Archeologico Nazionale di Vibo Valentia

Riceviamo e pubblichiamo.

Ho avuto il piacere di visitare il Museo Archeologico Nazionale di Vibo Valentia, che conserva al suo interno una delle più interessanti collezioni archeologiche della Calabria nonché un vero e proprio gioiello, la lamina di Ipponio in oro.

Da sempre al centro di importanti attività di valorizzazione, il Museo è oggetto di una nuova fase di progettazione di lavori mirati a rafforzarne il ruolo di attrattore culturale e la funzione di richiamo su un territorio dalla storia millenaria: l’investimento di circa 1,5 milioni di euro del Ministero della Cultura sarà dedicato proprio a esploderne ulteriormente le potenzialità secondo una visione ancora più moderna e inclusiva.

Ma l’azione del MiC non si ferma qui. Sono stati destinati fondi anche al recupero e alla rifunzionalizzazione dell’ex Collegio dello Spirito Santo e risorse a beni archeologici e architettonici del territorio per un complessivo di quasi sei milioni dedicati all’intera provincia.