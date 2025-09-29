‘Borgo diVino’ conquista Castellabate (SA)

Boom di presenze e grandi consensi per la rassegna enogastronomica
Riceviamo e pubblichiamo.
Castellabate (SA) saluta con entusiasmo la chiusura di ‘Borgo diVino’, la rassegna enogastronomica che dal 26 al 28 settembre ha animato il centro storico con degustazioni, spettacoli e antiche tradizioni popolari.
L’evento, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco Castellabate con il patrocinio del Comune di Castellabate, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dei ‘Borghi più belli d’Italia’ e della Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito, ha registrato un vero e proprio boom di presenze, attirando visitatori provenienti da tutto il Cilento e oltre i confini provinciali.
Le dieci cantine cilentane protagoniste del percorso del gusto – Tenuta Passaro, Caprarizzo, Colle del Corsicano, Tempa di Zoè, Tredaniele, Cantine Barone, San Salvatore 1988, Maffini, Le Grazie e Pippo Greco – hanno conquistato il pubblico con le loro migliori etichette, accompagnate da piatti tipici e reinterpretazioni creative curate dalle attività gastronomiche del borgo.
Le postazioni di degustazione, dislocate lungo i vicoletti del centro storico e allestite con cura dai ristoratori e dagli operatori della ristorazione locale, hanno trasformato l’antico dedalo di stradine in un itinerario diffuso tra profumi, sapori e convivialità.
A fare da cornice alle degustazioni, un ricco cartellone musicale che ha alternato sonorità popolari, jazz, soul, funky e moderne contaminazioni, con gli attesissimi live di Assumma Sound e Dutty Beagle davanti a una piazza gremita.
A impreziosire ulteriormente l’evento, le tovaglie artistiche realizzate dagli artisti locali grazie al coinvolgimento dell’associazione ARPERC, presieduta da Marisa Russo.
Grande apprezzamento anche per i mercatini artigianali curati da Officina Creativa e per lo stand della Coldiretti, che hanno offerto prodotti tipici e manufatti della tradizione contadina, completando il quadro di un evento autentico e identitario.
Grande partecipazione anche per il salottino delle interviste, che ha regalato racconti, aneddoti e momenti di confronto con artisti e operatori del settore.
La Pro Loco Castellabate, con il Presidente Luigi Ambrosano, afferma:
Il successo di ‘Borgo diVino’ dimostra che Castellabate può essere meta di richiamo anche oltre i mesi estivi. La scelta di puntare sulla fine di settembre è stata premiata da una risposta eccezionale del pubblico.
Il direttore artistico Enrico Nicoletta aggiunge:
Abbiamo costruito un evento che unisce qualità, identità e partecipazione.
Il vino è diventato il filo conduttore per raccontare il nostro territorio, e la risposta dei visitatori ci spinge a guardare con entusiasmo alle prossime edizioni.
Castellabate non è solo un luogo da vedere, ma da vivere in ogni stagione dell’anno.
Il Sindaco Marco Rizzo e il Vicesindaco Luigi Maurano sottolineano:
‘Borgo diVino’ ha dimostrato, ancora una volta, quanto Castellabate sia capace di accogliere e stupire.
Il grande afflusso di visitatori, provenienti anche da fuori regione, è il segnale che la strada della promozione identitaria e della qualità è quella giusta.
Santino Carta, Presidente della Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito, conclude:
La Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito, promuove la cultura in tutte le sue forme, sia le manifestazioni cosiddette “colte”, sia quelle più popolari che contribuiscono in modo significativo alla formazione dei costumi e delle tradizioni.
La manifestazione ‘Borgo diVino’ rientra perfettamente in queste finalità. Non potevamo esimerci dal sostenerla.