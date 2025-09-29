‘Borgo diVino’ conquista Castellabate (SA)

Boom di presenze e grandi consensi per la rassegna enogastronomica

Riceviamo e pubblichiamo.

Castellabate (SA) saluta con entusiasmo la chiusura di ‘Borgo diVino’, la rassegna enogastronomica che dal 26 al 28 settembre ha animato il centro storico con degustazioni, spettacoli e antiche tradizioni popolari.

L’evento, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco Castellabate con il patrocinio del Comune di Castellabate, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dei ‘Borghi più belli d’Italia’ e della Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito, ha registrato un vero e proprio boom di presenze, attirando visitatori provenienti da tutto il Cilento e oltre i confini provinciali.

Le dieci cantine cilentane protagoniste del percorso del gusto – Tenuta Passaro, Caprarizzo, Colle del Corsicano, Tempa di Zoè, Tredaniele, Cantine Barone, San Salvatore 1988, Maffini, Le Grazie e Pippo Greco – hanno conquistato il pubblico con le loro migliori etichette, accompagnate da piatti tipici e reinterpretazioni creative curate dalle attività gastronomiche del borgo.

Le postazioni di degustazione, dislocate lungo i vicoletti del centro storico e allestite con cura dai ristoratori e dagli operatori della ristorazione locale, hanno trasformato l’antico dedalo di stradine in un itinerario diffuso tra profumi, sapori e convivialità.

A fare da cornice alle degustazioni, un ricco cartellone musicale che ha alternato sonorità popolari, jazz, soul, funky e moderne contaminazioni, con gli attesissimi live di Assumma Sound e Dutty Beagle davanti a una piazza gremita.

A impreziosire ulteriormente l’evento, le tovaglie artistiche realizzate dagli artisti locali grazie al coinvolgimento dell’associazione ARPERC, presieduta da Marisa Russo.

Grande apprezzamento anche per i mercatini artigianali curati da Officina Creativa e per lo stand della Coldiretti, che hanno offerto prodotti tipici e manufatti della tradizione contadina, completando il quadro di un evento autentico e identitario.

Grande partecipazione anche per il salottino delle interviste, che ha regalato racconti, aneddoti e momenti di confronto con artisti e operatori del settore.

La Pro Loco Castellabate, con il Presidente Luigi Ambrosano, afferma:

Il successo di ‘Borgo diVino’ dimostra che Castellabate può essere meta di richiamo anche oltre i mesi estivi. La scelta di puntare sulla fine di settembre è stata premiata da una risposta eccezionale del pubblico.

Il direttore artistico Enrico Nicoletta aggiunge:

Abbiamo costruito un evento che unisce qualità, identità e partecipazione. Il vino è diventato il filo conduttore per raccontare il nostro territorio, e la risposta dei visitatori ci spinge a guardare con entusiasmo alle prossime edizioni. Castellabate non è solo un luogo da vedere, ma da vivere in ogni stagione dell’anno.

Il Sindaco Marco Rizzo e il Vicesindaco Luigi Maurano sottolineano:

‘Borgo diVino’ ha dimostrato, ancora una volta, quanto Castellabate sia capace di accogliere e stupire. Il grande afflusso di visitatori, provenienti anche da fuori regione, è il segnale che la strada della promozione identitaria e della qualità è quella giusta.

Santino Carta, Presidente della Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito, conclude: