Boom di stranieri per Napoli City Half Marathon del 23 febbraio 2025

Già 2.500 gli iscritti stranieri da 49 nazioni. Gare per tutti con Family Run&Friends, NCHM e la StaffettaX2

Una città con un patrimonio immenso, paesaggi pittoreschi, monumenti e musei, arte e storia e quella tradizione gastronomica che l’ha resa famosa in ogni dove, un weekend a Napoli è già sul calendario di oltre 2.500 stranieri che hanno prenotato un posto sulla linea di partenza della Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio 2025.

La gara, velocissima, si snoda su percorso ufficiale di 21,097km misurato e certificato e che si fregia della Label dalla World Athletics, delle 5 Stelle Quality Race dalla European Athletics, nonché del Gold Label FIDAL.

Sono migliaia gli stranieri, a conferma della vocazione internazionale di questo evento podistico tra i più importanti e partecipati d’Italia, in una città che non ha eguali al mondo.

I numeri

Sono già 4mila gli iscritti all’evento, il dato che più solletica la soddisfazione degli organizzatori è proprio la presenza di oltre 2.500 stranieri da 49 Paesi, al momento dunque il 70% degli iscritti proviene dall’estero. T

ra le nazioni più rappresentate, Francia con 250 iscritti, Germania 150, Polonia 190, Gran Bretagna 201, Repubblica Ceca 367 e Spagna, 83, per l’Europa, ma anche decine dagli Stati Uniti, 60, e da ancora più lontano, come dal Giappone e dal Brasile.

Dal confronto con i dati dell’ultima edizione, in data gara, è emerso un dato ancora più interessante, e cioè che la compagine francese fa già segnare il doppio dei partecipanti, così come sono già 160 in più i cechi, 30 in più i polacchi, 60 in più i tedeschi, numeri che sono solo uno spaccato del trend della prossima edizione.

Con queste presenze, ci si aspetta, dunque, un importante indotto economico sulla città, tanti gli atleti che, con famiglie ed amici al seguito, pernotteranno e visiteranno Napoli, assaggeranno le prelibatezze della cucina e porteranno con sé un magnifico ricordo della loro esperienza.

L’Assessore comunale al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato, dichiara:

Napoli è ormai stabilmente una città particolarmente attrattiva e, al di là dei flussi turistici enormi che registriamo nei periodi primavera – estate e durante le festività natalizie, stiamo andando sempre più verso la destagionalizzazione del turismo con stranieri che arrivano in città, diventando protagonisti di eventi. Accadrà a fine febbraio con la Napoli City Half Marathon, giunta alla XIII edizione, organizzata da Napoli Running, che annuncia 7.000 partecipanti alla mezza maratona impegnata sul percorso dalla Mostra d’Oltremare al Lungomare Caracciolo, con 3.500 maratoneti già iscritti, di cui 2.000 sono stranieri. La presenza degli stranieri a questo evento podistico è un dato che gli organizzatori stanno registrando dallo scorso anno e quest’anno vede il numero di partecipanti stranieri già raddoppiato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un plauso agli organizzatori e un in bocca al lupo ai maratoneti che arriveranno nella nostra bellissima Napoli.

Palinsesto gare

La festa comincia sabato 22 febbraio 2025 con la Family Run&Friends, evento a carattere non competitivo e quindi senza obbligo di tesseramento e certificato medico – agonistico, che si svolge su un percorso da circa 2 km, un’occasione per vivere una giornata di sport in famiglia e di aggregazione sociale.

Per tutti maglietta, medaglia ed un piccolo ristoro.

L’iscrizione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni.

Le iscrizioni sono aperte sul sito Clicca Qui o direttamente all’Expo Village nei giorni di venerdì 21 febbraio 2025 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 22 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara.

Domenica 23 febbraio 2025, l’evento principale, Napoli City Half Marathon, accompagnato dalla Staffetta Charity Program, emozioni per due grazie alla formula che prevede che ciascun corridore corra una frazione, 10 Km e 11,0975 Km.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 19 febbraio 2025 o al raggiungimento della capacità massima di gara, Clicca Qui.

Fino al 4 gennaio 2025 è attiva la quota combinata di € 130.00 con Run Rome The Marathon di domenica 17 marzo 2025, la quota sale a € 150.00 dal 5 gennaio 2025.