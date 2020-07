BookCity Milano 2020, Milano Racconta Milano va online

E-book, podcast e video per raccontare un territorio urbano

Riceviamo e pubblichiamo.

Si concludono le attività di Milano Racconta Milano, progetto di BookCity Milano in collaborazione con Casa della Carità, curato da ArtsFor_ con il contributo e il patrocinio del Comune di Milano.

L’iniziativa, articolata in tre direttrici – Le Vie Narranti, Le Vie Pensanti e RaccontaMi – è nata con l’obiettivo di far vivere la città attraverso il racconto pubblico di narratori e filosofi a cui sono dedicate le strade del Municipio 2 e attraverso i racconti degli anziani che da sempre vivono nel quartiere, coinvolgendo i cittadini in un percorso di formazione, conoscenza e partecipazione.

I contenuti, inizialmente pensati e destinati a una fruizione dal vivo, a causa delle vicende di questi mesi legate all’emergenza sanitaria Covid-19, sono stati ripensati e pubblicati online sotto forma di e-book, podcast e video. Un progetto locale che ora è fruibile da tutti in ogni parte d’Italia.

Le Vie Narranti

A partire dal 21 luglio, i siti di BookCity Milano e di Casa della Carità ospiteranno 7 video-racconti realizzati dai 37 partecipanti al percorso di formazione tenuto dallo scrittore e sceneggiatore Luca Scarlini, svoltosi online tra aprile e maggio.

Durante il corso i partecipanti sono stati invitati ad approfondire alcuni autori a cui sono state dedicate le strade del Municipio 2 e pensare nuovi modi, inediti e curiosi, per raccontarne la vita e le opere. Ne è risultata una serie di racconti, per lo più di voci femminili, ideati con la supervisione del formatore, in seguito letti e registrati dai partecipanti stessi. Su queste voci di cittadini e cittadine coinvolti nel progetto, il videomaker Gianluca Bomben ha costruito un viaggio iconografico, creando vere e proprie storie sonore.

Insieme a questi video-racconti, saranno disponibili 7 videopillole di approfondimento dello stesso Scarlini sui 7 autori protagonisti dei racconti e delle vie del Municipio 2: Alexandre Dumas, padre e figlio, Esopo, Esiodo, Umberto Saba, Grazia Deledda, Marguerite Yourcenar.

Le Vie Pensanti

Dopo le videoconferenze di giugno di Florinda Cambria, filosofa e presidente dell’associazione Mechrí, le lezioni pop delle Vie Pensanti, nate per divulgare la conoscenza filosofica in piazza per voce di giovani filosofi, si sono trasformate in 6 podcast, dedicati a sei pensatori a cui sono state intitolate altrettante vie del Municipio 2: Talete e Pitagora, due filosofi le cui speculazioni aprono una porta sugli albori della filosofia greca, permettendoci di riflettere non solo sul mondo ma anche sulle radici della nostra cultura; Eraclito e Parmenide, che ci accompagnano ancora oggi lungo il cammino infinito della verità, invitandoci a conoscere noi stessi attraverso l’esperienza che facciamo del mondo; Socrate e Aristotele, con cui la filosofia si afferma su ogni altra forma del sapere, donando agli uomini nuovi occhi per interpretare il mondo.

I podcast saranno disponibili sul sito di BookCity Milano a partire dal 21 luglio.

RaccontaMi

Curata da Casa della Carità, l’iniziativa RaccontaMi nasceva come azione di animazione culturale per raccogliere le storie degli anziani del quartiere, i quali da depositari della memoria del luogo ne sarebbero diventati i narratori per recuperare e ricostruire la dimensione identitaria nascosta nelle vie e nella memoria degli abitanti del Municipio 2.

L’emergenza sanitaria ha fatto sì che il progetto si trasformasse in una rete di sostegno telefonico basato sulla lettura di storie agli anziani che vivono nelle case popolari del Municipio 2 e seguiti dal progetto di custodia sociale, in cui i narratori “telefonici” sono stati proprio gli aderenti a RaccontaMi, che hanno partecipato a un percorso formativo sullo storytelling tenuto dall’autore Jacopo Cirillo.

I partecipanti al corso, di cui sono disponibili 4 brevi videolezioni sul sito di BCM, hanno inoltre prodotto un e-book dal titolo ‘Milano racconta Milano. Scritti e riflessioni di autori milanesi’: oltre 30 racconti firmati da 16 milanesi di nascita o d’adozione che, partendo dai contenuti del corso, hanno raccontato le loro vite e altre storie, reali o immaginate, lasciando spazio alle loro emozioni e abbandonandosi al potere terapeutico della narrazione.

Il testo è scaricabile gratuitamente dal sito di BCM e della Casa della Carità a partire dal 21 luglio.

BookCity Milano – la grande festa partecipata dei libri, degli autori, dei lettori e dell’editoria e dislocata in diversi spazi della città metropolitana – si svolgerà dall’11 al 15 novembre 2020. È promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall’Associazione BookCity Milano, costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.