Bonus ferroviario. Risarcimento per dicembre 2025 per 3 linee toscane

Sono tre le linee ferroviarie della Toscana che nel mese di dicembre 2025 non hanno raggiunto l’indice di affidabilità del 98% previsto dal contratto di servizio che lega la Regione Toscana a Trenitalia.

Si tratta della linea Faentina, Firenze – Borgo San Lorenzo – Faenza, della Prato – Bologna e della Siena – Chiusi. Gli abbonati ferroviari di queste tre linee hanno dunque diritto a richiedere, come risarcimento per i disservizi subiti, il ‘bonus abbonati’, una speciale riduzione sull’acquisto del prossimo titolo di viaggio.

L’Assessore regionale ai trasporti Filippo Boni ha spiegato:

Il bonus per gli abbonati ferroviari rappresenta un vantaggio economico, ma anche un riconoscimento morale, una testimonianza della presenza e dell’attenzione della Regione al fianco dei pendolari.

Il nostro desiderio è che tutte le linee raggiungano il 98% di affidabilità e, quindi, il bonus si renda inutile, ma nell’attesa di questo risultato vogliamo che gli abbonati Trenitalia/Pegaso della Toscana sappiano che la Regione ha previsto strumenti per riconoscere e compensare, almeno in parte, i loro disagi.