Bonifica sito Agrimonda, Pecoraro: Atto di giustizia ambientale

La Regione Campania con l’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 ha stanziato 8,9 milioni di euro per la bonifica definitiva del sito Agrimonda di Mariglianella, uno dei simboli delle ferite ambientali che per decenni hanno colpito il nostro territorio.

Questo intervento rappresenta una scelta politica chiara: affrontare e risolvere, con responsabilità e determinazione, le emergenze ambientali rimaste irrisolte per troppo tempo, restituendo sicurezza e prospettive alle comunità dell’area nolana.

Desidero ringraziare il Consigliere Gennaro Saiello, che negli anni ha seguito con determinazione questa vicenda anche dai banchi dell’opposizione, mantenendo alta l’attenzione su un’emergenza che non poteva più essere rimandata.

Ogni intervento di risanamento ambientale rappresenta prima di tutto un atto di giustizia ambientale e un impegno verso il futuro delle nuove generazioni.