Boni su prossima istituzione tavolo permanente per la Lucca – Aulla

L’Assessore: Restituire a questa linea ferroviaria il ruolo che merita

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sarà istituito un tavolo permanente di confronto tra Regione, Unioni, Comuni, RFI e Trenitalia – che si riunirà con riunioni periodiche – per monitorare costantemente la situazione della linea ferroviaria Lucca – Aulla, affrontare tempestivamente eventuali criticità e individuare soluzioni concrete e condivise.

La decisione è uno dei punti centrali emersi nel corso dell’incontro che si è svolto questa mattina a Castelnuovo Garfagnana (LU) tra l’Assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti, Filippo Boni, e i Sindaci della Lunigiana, della Garfagnana e della Media Valle del Serchio, presenti anche i Consiglieri regionali Mario Puppa e Vittorio Salotti.

L’appuntamento, richiesto da tempo dai territori, aveva l’obiettivo di fare il punto sulla situazione della Lucca – Aulla, un infrastruttura strategica non solo per gli spostamenti quotidiani di studenti e lavoratori, ma anche per il suo valore economico, sociale e turistico.

Nel corso della riunione i primi cittadini hanno illustrato le difficoltà vissute dalle comunità, i disagi causati dalle interruzioni del servizio e la necessità di un miglioramento complessivo della qualità del trasporto ferroviario.

L’Assessore Boni ha detto:

Questa linea deve tornare a essere un’infrastruttura efficiente, moderna e capace di sostenere sviluppo, mobilità sostenibile e qualità della vita delle comunità coinvolte. Non va sottovalutata la delicatezza della situazione, ma ribadisco l’attenzione della Regione verso una linea che attraversa territori particolarmente fragili, sotto il profilo infrastrutturale e idrogeologico, ma ricchi di potenzialità.

Boni ha ricordato come negli ultimi anni siano stati effettuati investimenti per milioni di euro su ponti e gallerie, segno concreto dell’importanza attribuita alla linea, ma ha anche riconosciuto che i lavori e le interruzioni programmate hanno comportato disagi significativi.

Da qui l’impegno a gestire meglio i cantieri, a programmare in modo più attento gli interventi e a garantire, per quanto possibile, un servizio più affidabile soprattutto nei periodi sensibili per turismo, scuola e lavoro.

Ha sottolineato:

Dobbiamo coniugare sicurezza e continuità lavorando perché le manutenzioni necessarie non si traducano in penalizzazioni eccessive per cittadini e visitatori. Il nostro impegno è quello di trasformare le criticità in opportunità, restituendo a questa ferrovia il ruolo che merita. E il confronto che parte oggi e che proseguirà con il tavolo permanente sarà un percorso stabile di lavoro, basato sulla collaborazione e sull’ascolto dei territori: su questioni come questa non c’è spazio per iniziative spot.

La Regione, ha infine assicurato l’Assessore Boni, proseguirà l’analisi delle principali criticità segnalate, a partire dal materiale rotabile e dall’affidabilità del servizio, con l’obiettivo di migliorare puntualità, coincidenze e comunicazione con gli utenti.