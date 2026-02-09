Boni a marzo incontrerà pendolari treni toscani

Calendarizzati altri tre appuntamenti
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Il confronto tra la Regione Toscana, i pendolari, RFI Trenitalia e gli enti locali – avviato lo scorso 9 gennaio con i tavoli istituzionali relativi alle linee ferroviarie aretina e Faentina – non si arresta, al contrario gli incontri aumenteranno e si estenderanno ad altre linee, con l’obiettivo di riuscire a toccarle tutte nell’arco dei prossimi mesi.
L’Assessore regionale ai trasporti Filippo Boni fa sapere che sono stati calendarizzati altri tre appuntamenti con altrettante realtà nel prossimo mese di marzo e ricorda che il secondo incontro relativo alle linee aretina e Faentina è confermato per il prossimo 15 aprile.
Le nuove riunioni programmate riguardano:
– la linea Lucca – Aulla, relativamente alla quale assessore, Trenitalia, RFI, rappresentanti degli enti locali e dei Comitati pendolari si confronteranno il prossimo 10 marzo;
– la linea Firenze – Pistoia – Lucca – Viareggio, per la quale l’incontro è previsto il prossimo 17 marzo;
– la linea Empoli – Siena, della quale si parlerà il 25 marzo.
È stato inoltre previsto un sopralluogo sulla linea Pistoia – Porretta per il giorno 26 marzo.
Boni spiega:
Questi tavoli che abbiamo istituito così come i precedenti che hanno riguardato le linee aretina e Faentina – saranno un’occasione preziosa di ascolto e confronto.
Li abbiamo pensati come momenti di dialogo costruttivo, per fare il punto sulle condizioni e l’utilizzo delle varie linee, oltre che segnalare criticità, chiedere chiarimenti, avanzare proposte.
La presenza di Trenitalia e di RFI permetterà di avere un confronto diretto e chiaro con il gestore, sia dell’infrastruttura che del servizio ferroviario, e darà alle due società la possibilità di presentare gli interventi infrastrutturali di prossimo avvio e le eventuali modifiche di orario necessarie per la loro realizzazione.