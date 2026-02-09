Boni a marzo incontrerà pendolari treni toscani

Calendarizzati altri tre appuntamenti

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il confronto tra la Regione Toscana, i pendolari, RFI Trenitalia e gli enti locali – avviato lo scorso 9 gennaio con i tavoli istituzionali relativi alle linee ferroviarie aretina e Faentina – non si arresta, al contrario gli incontri aumenteranno e si estenderanno ad altre linee, con l’obiettivo di riuscire a toccarle tutte nell’arco dei prossimi mesi.

L’Assessore regionale ai trasporti Filippo Boni fa sapere che sono stati calendarizzati altri tre appuntamenti con altrettante realtà nel prossimo mese di marzo e ricorda che il secondo incontro relativo alle linee aretina e Faentina è confermato per il prossimo 15 aprile.

Le nuove riunioni programmate riguardano:

– la linea Lucca – Aulla, relativamente alla quale assessore, Trenitalia, RFI, rappresentanti degli enti locali e dei Comitati pendolari si confronteranno il prossimo 10 marzo;

– la linea Firenze – Pistoia – Lucca – Viareggio, per la quale l’incontro è previsto il prossimo 17 marzo;

– la linea Empoli – Siena, della quale si parlerà il 25 marzo.

È stato inoltre previsto un sopralluogo sulla linea Pistoia – Porretta per il giorno 26 marzo.

Boni spiega: