‘Bona Fide’, nuovo album di Viva Lion

Disponibile dal 25 settembre

A distanza di cinque anni dall’uscita di ‘Mi Casa Es Tu Casa’, INRI / Metatron / Cosecomuni, Viva Lion torna con un nuovo album.

Da oggi, venerdì 25 settembre, è infatti disponibile sulle piattaforme digitali e su tutti i digital store ‘Bona Fide’, Primrose Music / Flipper Music, il nuovo album del cantautore romano.

Inoltre, da oggi è in rotazione radiofonica ‘Boomerang’, primo singolo estratto.

Prodotto da Federico Nardelli, Federico Coderoni e Giampaolo Speziale, ‘Bona Fide’ è stato registrato e mixato tra Roma e Berlino, un disco dai confini sottili, risultato del lavoro di un singolo autore e tre diversi produttori.

Come sostengono gli addetti ai lavori il sound di Viva Lion ha un’identità riconoscibile e all’interno di questo suo nuovo lavoro troviamo ballate acustiche, chitarre elettriche, strumenti vintage, synth digitali ed effetti analogici.

A questo proposito Viva Lion ha dichiarato:

‘Bona Fide’ è latino. Nel linguaggio legale, indica appunto un’azione compiuta in buona fede. Lo usano gli anglofoni e lo traducono con ‘genuine’ or ‘real’. Così credo che siano le canzoni di questo disco: in buona fede. Nello scriverle e registrarle, nell’arco di 4 anni, mi rendevo conto che il mondo, anche discografico, stava cambiando velocemente. E così anche le mie influenze e ‘il disco che volevo fare’. Ma le canzoni hanno avuto ognuna una vita propria da subito. L’unica vera influenza esterna è stata quella dei tre produttori che ci hanno lavorato, tre amici che stimo tanto, con sensibilità artistiche forti e diverse, a cui ho lasciato esprimere il proprio punto di vista. Se i lavori precedenti erano americani, questo forse è un disco più europeo. Nel sound c’è l’amicizia, nei testi invece ci sono l’introspezione, la perdita e l’amore.

Da oggi, inoltre, è in rotazione radiofonica ‘Boomerang’, primo singolo estratto. Una canzone introspettiva sulle aspettative e i punti di arrivo, stando in piedi su un precipizio. Prodotta da Federico Nardelli – Ligabue, Le Vibrazioni, Gazzelle – ‘Boomerang’ è un romanzo di formazione in 4 minuti.

Il videoclip, che vede alla regia Federico Coderoni, è stato girato a Berlino di notte con un iPhone 11.

Di seguito la tracklist di ‘Bona Fide’: ‘I’, ‘Boomerang’, ‘Familial Relationship’, ‘You Are the Name That I Call All The Place’, ‘Fair Loyal Road’, ‘Cardabello’, ‘Silverlin’, ‘Deal feat. Chef Ragoo’, ‘Agata (a song for)’, ‘AM’, ‘Lola (a song for)’.

Viva Lion è Daniele Cardinale. L’esordio discografico risale al 2013, con ‘The Green Dot Ep’, Cosecomuni. Segue un’intensa attività live, oltre 200 concerti, in Italia, Spagna, Stati Uniti, Messico.

Viva Lion ha aperto i concerti di Stereophonics, Xavier Rudd, Moving Mountains, The Fratellis, Turin Brakes e tanti altri. Ha suonato al The Viper Room e House Of Blues a Los Angeles, Papas & Beer a Ensenada in Messico, Cafè Berlin a Madrid, Alcatraz a Milano, in apertura a Stereophonics, Villa Ada a Roma, in apertura a Xavier Rudd, e all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in apertura a Levante.

Nel 2015 esce ‘Mi Casa Es Tu Casa’, il primo full album di Viva Lion uscito per l’etichetta INRI. Il brano ‘Hope In The Hill’ estratto dal disco viene inserito nel film ‘Monolith’ girato negli Stati Uniti con distribuzione internazionale.

Il 25 settembre 2020, a distanza di cinque anni, esce il nuovo album ‘Bona Fide’, registrato e mixato tra Roma e Berlino. Flipper Music, società internazionale di music publishing, riconosce nel disco un sound cinematografico e ne acquisisce i diritti. Nella traccia ‘Deal’ è presente un featuring in italiano del rapper e batterista Chef Ragoo. Tutte le canzoni sono scritte e composte da Daniele Cardinale.