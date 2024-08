Bologna, incontro con Paolo Redaelli sulla strega tra rock e dintorni

Il 24 agosto la mostra ‘Stregherie’ a Palazzo Pallavicini ospita l’incontro ‘Burn the witch. Brucia la strega. Streghe e stregherie nella canzone rock (e non solo) dagli anni cinquanta ai Radiohead’

È nel segno della musica l’evento collaterale che ‘Stregherie- Iconografia, fatti e scandali delle sovversive della storia’ propone questo weekend.

Sabato 24 agosto, alle 11:00, Palazzo Pallavicini a Bologna ospita l’incontro ‘Burn the witch. Brucia la strega. Streghe e stregherie nella canzone rock (e non solo) dagli anni cinquanta ai Radiohead’: un percorso guidato e commentato da Paolo Redaelli, giornalista, critico musicale e autore radiofonico, che ci illustrerà – con l’aiuto di alcuni videoclip – come la figura della strega sia stata descritta, immaginata ed interpretata nella canzone, tra rock e dintorni.

Anche la musica, grazie a molti brani di cantautori e gruppi musicali, ha contribuito al pari di racconti, leggende, film e cartoni animati a dipingere e a fissare bene nell’immaginario contemporaneo la figura della strega.

Nell’evento tenuto da Paolo Redaelli, che prende in prestito il titolo, appunto, da un celebre singolo dei Radiohead, Burn the witch, scopriremo proprio come il ‘personaggio strega’ sia stato caratterizzato dalla canzone. Un viaggio affascinante tra suono, poesia, fantasia, realtà e infiniti pregiudizi, che tutt’oggi rimangono.

Gli eventi collaterali, gratuiti per i visitatori della mostra con il biglietto valido per il giorno dell’evento, sono aperti anche al pubblico esterno, ad un costo di € 8,00.

Per parteciparvi occorre sempre prenotarsi scrivendo alla mail info@vertigosyndrome.it. Dopo aver ricevuto la conferma della disponibilità del posto, è necessario acquistare il biglietto online, per la mostra o per il singolo evento, sul sito www.stregherie.it. Questo confermerà la prenotazione.

Tutte le informazioni alla pagina degli eventi collaterali del sito www.stregherie.it.

Stregherie è aperta dal giovedì alla domenica dalle 10:00 alle 20:00, con ultimo ingresso alle 19:00.

Informazioni

‘Stregherie

Iconografia, fatti e scandali delle sovversive della storia’

Bologna, Palazzo Pallavicini via San Felice 24

17 febbraio – 8 settembre 2024

Orari

Da giovedì a domenica dalle 10:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:00

Biglietti

Intero € 17,00

Ridotto € 15,00 fino a 18 anni non compiuti, over 65 con documento, accompagnatori di disabili

Gruppi € 14,00 min. 15 – max 25 persone + 1 accompagnatore gratuito

Scuole € 6,00 – 2 docenti gratuito – Per gruppi e scuole obbligo di prenotazione a gruppi@vertigosyndrome.it

Bologna Welcome Card e Card Cultura € 14,00

Giovedì Universitario € 13,00 con tesserino

Bambini da 6 a 12 anni € 6,00

Gratuito per:

bambini sino a 6 anni

disabili con certificato superiore al 75%

guide turistiche abilitate

giornalisti con accredito

soci I.C.O.M.

Sito Internet www.stregherie.it

Catalogo mostra: Skira