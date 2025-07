Bologna, Borgonzoni: 3 milioni per Villa Griffone e Mausoleo Marconi

Riceviamo e pubblichiamo.

Passato oggi in Conferenza Unificata il Piano strategico ‘Grandi Progetti Beni culturali’, che conta per l’anno in corso su oltre 15 milioni di euro.

Di questi, tre milioni saranno destinati alla valorizzazione del monumento nazionale Villa Griffone e dell’annesso Mausoleo Marconi, a Sasso Marconi (BO), un patrimonio culturale legato a doppio filo alla figura del grande genio italiano Guglielmo Marconi.

Tutti noi dobbiamo tantissimo alle intuizioni e alle scoperte di Marconi ed è per questo che il MiC prosegue nella propria azione volta a coltivarne la memoria e a trasmetterla alle generazioni future.