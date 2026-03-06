‘Bohemilan Rhapsody – Passo Duomo’ al Teatro Guanella

Un viaggio tra musica ed emozione per riscoprire l’anima meneghina, tra ironia e poesia

Esiste una Milano che non corre, che non guarda l’orologio e che sa ancora emozionarsi davanti a una melodia che parla di lei.

È questa l’essenza di ‘Bohemilan Rhapsody – Passo Duomo’, l’evento speciale che approderà sul palco del Teatro Guanella il 7 marzo alle 20:30, inserendosi nel ricco cartellone della stagione 2025/2026.

Lo spettacolo non è un semplice concerto, ma un vero e proprio racconto epico e romantico in musica dedicato alla città. Attraverso le note e le parole, il pubblico sarà accompagnato in un’esplorazione delle mille sfaccettature di Milano: dalle sue luci più brillanti ai suoi angoli più nascosti e malinconici.

Un manuale di sopravvivenza (e d’amore) per milanesi e non

Definito dagli organizzatori come una “piccola sorpresa per i milanesi e un manuale di sopravvivenza per i diversamente meneghini”, lo show promette di divertire e commuovere.

È un invito a rallentare il passo – un ‘passo Duomo’, appunto – per riappropriarsi di una cultura cittadina che va ben oltre gli stereotipi della metropoli del business.

In un’epoca di grandi trasformazioni, il Teatro Guanella conferma la sua vocazione di polo culturale del Municipio 8, capace di unire le generazioni. Con questo spettacolo, la musica milanese torna protagonista, offrendo una chiave di lettura originale sulla nostra identità urbana.

Informazioni e Biglietteria

Lo spettacolo si terrà presso il Teatro Guanella, in via Giovanni Duprè 19, Milano.

Le prenotazioni sono già attive per assicurarsi un posto in questa serata dedicata alla bellezza della nostra città.

Sito web: www.teatroguanellamilano.com

Info e prenotazioni: dal lunedì al venerdì, 17:00 – 20:00, al numero 370-1217473

Email: teatroguanella@gmail.com