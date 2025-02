‘Bocconi amari – Semifreddo’ al Teatro Vascello

In scena a Roma dal 7 al 16 febbraio

Si tiene dal 7 al 16 febbraio 2025 al Teatro Vascello di Roma, via Giacinto Carini, 78, la Prima nazionale di ‘Bocconi amari – Semifreddo’, diretto e interpretato da Eleonora Danco e con Orietta Notari, Federico Majorana, Beatrice Bartoni e Lorenzo Ciambrelli.

Gli spettacoli si tengono dal martedì al venerdì alle ore 21:00, il sabato alle ore 19:00 e domenica alle ore 17:00.

Prodotto da La Fabbrica dell’Attore/Teatro Vascello e dal Teatro Metastasio di Prato, con i costumi del due volte nominato ai Premi Oscar, Massimo Cantini Parrini con l’assistenza di Jessica Zambelli, le scenografie di Francesca Pupilli e Mario Antonini, le musiche scelte da Marco Tecce, le luci della stessa regista e l’aiuto regia di Manuel Valeri e Maria Chiara Orti

Primo atto. Casa dei genitori. La famiglia si riunisce per il compleanno della madre. Il padre la madre e la figlia trentenne Paola vivono insieme. Li raggiungono i due fratelli Luca 40 anni Pietro 38 anni. Una volta tutti insieme nella casa paterna si mangiano l’un l’altro come pesci in un acquario. Battute serrate dai ritmi travolgenti. I meccanismi dei conflitti familiari espressi in un linguaggio universale, in cui tanti si potranno riconoscere.

Secondo atto. Vent’anni dopo. La famiglia si ritrova nella stessa casa per festeggiare il compleanno del padre. Luca, sessant’anni, Pietro cinquantotto anni, invecchiati e travolti dalla crisi economica, patiscono l’egoismo del padre, un Re Lear del terzo piano che si schiera ora con un figlio, ora con l’altro.

La scena diventa un’arena dove le ombre e i ricordi si agitano come lembi. I flash, come in un film, rendono i personaggi giovani e vecchi, a tratti tornano bambini e adolescenti. Cadono in uno stato di trance allucinatorio, non si accorgono di esprimere le immagini più profonde del loro subconscio. Una regia fisica. Una danza, un movimento continuo, visionario e commovente.

