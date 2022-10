‘Bobby & Amy’ all’Altrove Teatro Studio

In scena a Roma dal 20 al 23 ottobre e dal 27 al 30 ottobre

Torna in scena dal 20 al 30 ottobre all’Altrove Teatro Studio di Roma, nell’ambito di ‘Cambiamenti’, rassegna di teatro Under 35 – Terza Edizione, lo spettacolo ‘Bobby & Amy’ di Emily Jenkins, diretto da Silvio Peroni.

In una piccola cittadina di provincia, banale, come tante altre, i protagonisti Bobby e Amy, sono due personaggi fuori dal comune, emarginati, complicati, sensibili. Sembrano deboli ma non lo sono. A modo loro reagiscono ai soprusi e alle sfide che la vita gli pone davanti.

Margherita Varricchio e Mauro Lamantia interpretano 18 ruoli raccontando con delicatezza una realtà squallida trasformata in un paesaggio onirico, poetico e nostalgico.

Un colorato mix di personaggi, i quali si intrecciano e si fondono, dal proprietario di un bar al farmacista, dai genitori ai bulli della scuola, a tratteggiare un affresco di vite e storie che gravitano attorno ai due protagonisti Bobby e Amy.

Entrambi emarginati: Bobby non riesce a sviluppare interazioni sociali, Amy si è chiusa in se stessa dopo la morte del padre. Queste due solitudini sono destinate ad incontrarsi e quando si uniranno per aiutare un contadino nel suo lavoro, la vita in due diventerà un po’ più facile.

‘Bobby & Amy’ è uno spettacolo che parla di amicizia, forse d’amore, ma soprattutto di quello che succede quando il nostro modo di vivere è minacciato da chi non lo capisce.

L’Opera ha vinto nel 2019 il The Scotsman Fringe First Awards.

‘Bobby & Amy’

Di Emily Jenkins

Traduzione: Natalia di Giammarco

Con (in o. a.): Margherita Varricchio e Mauro Lamantia

Regia: Silvio Peroni

Produzione: Khora.Teatro e Compagnia Mauri Sturno

Orari spettacolo:

dal giovedì al sabato ore 20:00

domenica ore 17:00

Altrove Teatro Studio

Via Giorgio Scalìa, 53

ipensieridellaltrove@gmail.com

MP 351 8700413

www.altroveteatrostudio.it