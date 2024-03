BMT 2024, focus di Confesercenti Campania su turismo e legalità

Riceviamo e pubblichiamo.

Confesercenti Campania protagonista nel primo giorno della 27esima Borsa Mediterranea del Turismo in corso a Napoli sino a sabato 16 marzo.

Oggi, presso la sala Mediterraneo, si è tenuta la conferenza dal titolo ‘Assoturismo – Confesercenti per la legalità’, volta a fare un focus sulla lotta all’illegalità e all’abusivismo, i nemici principali per lo sviluppo ulteriore e sano del settore.

Dopo l’introduzione di Roberto Pagnotta e Marco Bottiglieri, Delegati Assoturismo Confesercenti Campania, ha preso la parola Vincenzo Schiavo, Presidente Confesercenti Campania e Vice Presidente Confesercenti Nazionale con delega al Mezzogiorno, che ha sottolineato l’importanza essenziale del rispetto della legalità, a 360°, per garantire lo sviluppo, la tutela e la crescita ulteriore del turismo e quindi dell’economia sana nella nostra regione.

Schiavo ha sottolineato:

Inutile nascondere che nella nostra regione e nel nostro Paese esistono delle criticità che vanno affrontate con mezzi adeguati e con le stesse regole che vigono in Europa.

La battaglia prioritaria di Confesercenti Campania è sempre stata quella del rispetto del principio della legalità nella nostra economia e quindi anche nel comparto del turismo.

L’illegalità ci danneggia fortemente, perché illegalità non significa solo evadere le tasse o non rispettare le regole, già di per sé gravissimo. Per noi sono illegali anche coloro che non hanno le stesse regole che abbiamo noi, realizzando una concorrenza sleale nella forma e nella sostanza.

Noi di Confesercenti siamo disposti ad accettare di perdere una partita ma esigiamo di volerla giocare con le stesse regole, e opportunità, di altre regioni italiane e di altre nazioni europee.

In Campania c’è un esercito di imprenditori capaci, che rispettano le regole, di un’altissima qualità imprenditoriale, che hanno però bisogno del supporto della politica, in modo da avere le medesime opportunità e lo stesso sostegno di altre regioni e nazioni.

La nostra economia non va bloccata ma sostenuta, in modo da garantire anche possibilità per i giovani del nostro territorio. Siamo al fianco delle Istituzioni, ma vogliamo risposte.

In tal senso Confesercenti Campania da sempre è pronta a fare la sua parte, a denunciare gli abusivismi, a metterci la faccia in queste battaglie, a dialogare con le Istituzioni e a fornire la propria collaborazione totale, dando forza al Governo Nazionale e regionale sul nostro territorio.

In questo periodo abbiamo la fortuna di avere un governo che sta ascoltando la voce di noi imprenditori e il vantaggio di aver instaurato uno splendido rapporto sia con l’Assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato che con quello della Regione Felice Casucci.

Tuttavia non basta solo ascoltare, è necessario fare sistema con tutte le componenti per intervenire e trovare le soluzioni adeguate e immediate.

Per quanto ci riguarda noi dobbiamo informare i nostri rappresentanti politici su tutto quello che accade.

Faccio un esempio: le nostre guide turistiche, per regolamento, devono essere laureate. In Europa però non funziona così e qualche volta ci ritroviamo con guide appena diplomate che fanno concorrenza sleale.

Ma questo è solo un piccolo esempio: su tutti i fronti, dalle attività ricettive al noleggio dei veicoli, dagli accompagnatori agli stabilimenti balneari, alla ristorazione e ai servizi, ci sono attività abusive che dobbiamo contrastare, per tutelare chi rispetta le regole ma anche per garantire servizi efficienti ai turisti.

A tutte queste nostre categorie chiedo sempre di alzare la voce, come già stanno facendo, per esigere il rispetto delle regole.

In questa nostra battaglia continua non posso non ringraziare i nostri Presidenti di categoria, Pagnotta, Bottiglieri e Lametta per l’Assoturismo, il cui lavoro è enorme, e la Polizia Municipale che è lodevole per l’attività di controllo che esercita.